Schwäbische.de hat Passanten rund um den Ravensburger Marienplatz zu ihren Plänen und Gedanken im Hinblick auf Ostern befragt. In fast allen Antworten spielen Familie, Freizeit und Frühlingserwachen eine große Rolle. Immer dabei: Der Osterhase, der seltsamerweise Eier bringt und in Nestchen versteckt, die Suche im Garten und ein Festessen am österlich dekorierten Tisch. Die Kirche mit ihrer wichtigen Osterbotschaft spielt nur noch für Wenige eine große Rolle.

Matthias Kuhn verreist mit Frau und zwei halberwachsenen Kindern an die Nordsee. Am Strand von Norddeich wird das Osterfeuer, wie vieles andere ein heidnischer und zugleich christlicher Brauch, entzündet. Dazu gibt’s Stockbrot und viel fröhliche Party. „Noch heute ist das Verstecken von Ostereiern ganz wichtig. Die Kinder bekommen ein gebackenes Osterlamm geschenkt, ansonsten nur Kleinigkeiten“, erzählt Kuhn.

Matthias Kuhn (Foto: Martina Kruska )

David Pribul hat noch keine konkreten Pläne für Ostern. „Ostern erinnert an die Auferstehung Jesu, das wichtigste Ereignis nach Jesu Geburt an Weihnachten“, sagt er. Früher gab es mit seiner Familie in Zwickau den üblichen Osterspaziergang, das Verstecken der Nestchen und den Hasenbraten von eigenen Hasen oder dem des Nachbarn. „Als Kind freute ich mich mit meinen drei Geschwistern über kleinere Geschenke. Heute spielen Geschenke bei mir keine Rolle.“

Stefan Eichholz mit Katharina, Frieda, Alma und Theo: Die Papenburger Familie ist gerade auf ihrer vorösterlichen Reise durch Süddeutschland. Nach Ravensburg lockte sie vor allem das Ravensburger Spielemuseum. Ostern selbst verbringen die Fünf wieder in der Heimat. „Ostern ist für uns ein Familienfest“, sagt der Vater, der sich gerade genüsslich auf der Holzbank im Gespinstmarkt ausstreckt und seinen drei Kindern bei Spielen am Wasserlauf zuschaut. „Wir sind der christlichen Tradition verhaftet, gehen aber nicht in die Kirche. Die Kinder kennen den religiösen Hintergrund von Ostern. Wir wollen ihnen vor allem die Bedeutung von Zusammenhalt, Besinnung auf das Wesentliche, von Schutz, Geborgenheit und Hoffnung vermitteln.“

Familie Eichholz (von links): Alma, Katharina, Theo, Stefan und Frieda erholen sich auf der Holzbank im Gespinstmarkt. (Foto: Martina Kruska )

Und dann schmiegt sich Frieda, die älteste Tochter, an ihren Papa und erzählt: „Vor Ostern basteln wir mit Mama Nestchen und legen eine dicke Möhre rein. Der Hase versteckt dann die Nestchen, füllt sie mit Eiern und frisst die Möhre!“ Beim Essen gebe es keine Tradition, erklärt die Mutter, wohl aber eine Bedingung: „Festlich und etwas Besonderes muss es sein. Und der Tisch muss vernünftig gedeckt sein!“ Geschenkt wird nur eine Kleinigkeit. „Das Christkind bringt mehr“, bedauert Frieda. Aber auf den Osterspaziergang im heimischen Papenburg freuen sich jetzt schon alle.

Laura Kappler und Anke Mehrle: Für beide Abiturientinnen steht mit Ostern ein großes Familienfest an. Man trifft sich jeweils bei den Großeltern an beiden Feiertagen. Teils kommen da, wie bei Laura, elf Enkel und weitere 20 Personen zusammen. Bei Ankes Großeltern auf der Schwäbischen Alb finden sich zehn Enkel, Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen aus allen Himmelsrichtungen ein. Im Garten werden mit großem Eifer Osternestchen gesucht, in die die Oma jeweils selbst gebackene Hefehäschen oder Osterlämmchen mit hineinlegt. Bei Anke sind Forellen das traditionelle Osteressen. „Die hat der Opa selbst gezüchtet“, erzählt sie.

Anke Mehrle (links) und Laura Kappler (Foto: Martina Kruska )

Beide Freundinnen waren oder sind Ministrantinnen. Daher beginnt bei ihnen Ostern schon mit dem Palmsonntag. „Eigentlich sind wir in der Karwoche jeden Tag in der Kirche“, sagt Laura fröhlich. „Und die Osternacht und das Halleluja gehören für uns fest zu Ostern. Und dann ist es so schön, wenn wir in der Osternacht gegen 22 Uhr nach Hause kommen und der traditionelle Hefezopf angeschnitten wird. Mit Butter und Marmelade, so herrlich, mitten in der Nacht!“ Anke, heute in der Kinderkirche in St. Martin in Weingarten engagiert, erinnert sich gern daran, wie aufregend das Geschenkesuchen als kleines Kind für sie immer war. „Es gab mal ein Spiel, mal ein Buch oder eine CD. Aber das Tollste waren immer die Socken von Oma!“

Tabea und Manuel Fürst: „Zu Ostern ist uns die Zusammenkunft mit Freunden und Verwandten ganz wichtig“, sagt Manuel Fürst. Daher stehen an den Osterfeiertagen Treffen bei Freunden und bei den Eltern an. Mit ihrer 13-jährigen Tochter freuen sich die beiden auf ein ruhiges Fest - im Gegensatz zu dem von ihnen eher als stürmisch erlebten Weihnachten. Der christliche Hintergrund spiele in ihrer Familie keine große Rolle, sagen sie. „Manuel versteckt im Garten Körbchen mit Schokoeiern, auch mal mit einem Buch. Er macht da immer ein Späßle draus“, sagt seine Frau Tabea und lacht. Traditionell gibt es vormittags einen Osterbrunch und am frühen Abend ein Festessen mit Zicklein oder Lamm.

Tabea und Manuel Fürst (Foto: Martina Kruska )

Adam Kreft und Alexander Metzler: Die befreundeten Lehrer feiern den Ferienbeginn bei einem Bier in der Ravensburger Innenstadt. „Ich korrigiere erstmal Klassenarbeiten und besuche dann über Ostern ein Heavy-Metal-Festival in München“, erzählt Adam Kreft. „Nach Ostern sind dann Familie und Freundin dran!“ Alexander ist die Woche vor Ostern als Snowboardlehrer im Ahrntal/Südtirol unterwegs. Am Ostermontag geht er zum Wakeboarden in die Nähe von Freiburg. Aber: „Am Ostersonntag gehe ich zum Essen zur Family, in dem Fall ist das vor allem meine Oma“, sagt er.

„Ein traditionelles Essen kocht sie nicht, aber immer sind es verschiedene leckere Gerichte. Meine Großeltern gehen in die Kirche. Seit ein paar Jahren hat es sich eingebürgert, dass schon am Palmsonntag die Osternestchen bei Oma versteckt werden. Sie hat immer schon gebacken und damit - früher auch mit ein paar Spielsachen - die Nestchen bestückt.“

Alexander Metzler (links) und Adam Kreft beim abendlichen Bier. (Foto: Martina Kruska )

Adam verbindet mit Ostern vor allem Freizeit und Entspannung. Der christliche Hintergrund hat für ihn, der aus der Kirche ausgetreten ist, keine Bedeutung mehr. „Unsere Kultur ist doch aus vielen Wurzeln hervorgegangen“, gibt er zu bedenken. „So steht der Hase für Fruchtbarkeit und Frühling als heidnischer, noch heute lebendiger Brauch.“ Mit seiner Familie und seinen Freunden treffe er sich regelmäßig, daher brauche er das Fest doch auch nicht. So sind auch Geschenke für ihn kein Thema. Als Kind waren ihm Ostereiersuchen und ähnliche Bräuche schon wichtig. „Hätte ich heute Kinder, würde ich vielleicht anders denken über Ostern“, sagt er - etwas nachdenklich geworden - zum Abschluss.

Lea Sturm und Ozam Ünal: Lea Sturm freut sich auf das traditionelle Frühstück und das Suchen der Nestle, die der Papa versteckt. Seit Jahren ist die Familienfeier an Ostern das Wichtigste. Es gibt gebackenes Hefelamm, Eier, aber ansonsten keine klassischen Bräuche. Auch große Geschenke gab es nie. Ihr Freund Ozam Ünal, in Bayern geborener Sohn türkischer Eltern und wie alle hier am Tisch Pädagoge, erzählt, dass er den christlichen Hintergrund von Ostern von seinen Lehrern in Bayern vermittelt bekommen habe. „Mein Bruder und ich haben auch Eier angemalt. Das kam ja nicht von den Eltern“, erzählt er schmunzelnd. „Meine Eltern wollten immer Vieles genauso machen wie die Deutschen. Die Feiertage und die freie Zeit haben wir immer sehr genossen.“ Religion spiele für ihn und seine Familie kaum eine Rolle. Das Wichtigste für uns zu Ostern: „Jetzt gibt’s was Gutes von der Mama!“

Werner Kappelmann (Foto: Martina Kruska )

Werner Kappelmann:„Ostern ist für uns ein Frühlings- und Familienfest! Ein großer Osterspaziergang ist selbstverständlich! Der christliche Hintergrund ist uns nicht mehr so wichtig.“ So beantwortet der ehemalige Sport-, Physik- und Mathelehrer die Frage nach der Bedeutung von Ostern. Im Stoffbeutel trägt er ein Osterlamm vom Bäcker. Seine Frau und er wollten nicht mehr so viel Süßes essen, aber das hier müsse sein. Für die Feiertage backe sie einen Hefezopf und dekoriere damit und mit Schokoeiern und hartgekochten, gefärbten Hühnereiern eine Schale mit frischem Moos. Gewisse Traditionen behalte man auch gern im Alter bei.