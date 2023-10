Ein weiteres Mal aufgeschoben hat der Taldorfer Ortschaftsrat eine Entscheidung darüber, ob er dem Bau von Wohnungen für geflüchtete Familien im Bereich der ehemaligen Schule im Ortsteil Taldorf zustimmt oder nicht. Die Stadt möchte im Anbau des Schulgebäudes Wohnungen für drei Familien im Zuge der Anschlussunterbringung einbauen. Das eigentliche Schulgebäude soll später zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Dazu fehlt allerdings noch ein schlüssiges Konzept. Der gesamte Komplex steht derzeit leer.

Prozess zum Erliegen gekommen

Die bisherige Ortsvorsteherin Regine Rist hatte bis zu ihrem Wechsel nach Tettnang, wo sie im Juni die Bürgermeisterwahl gewonnen hat, intensive Gespräche mit den örtlichen Vereinen geführt. Über die Sommermonate ist dieser Prozess allerdings zum Erliegen gekommen.

„Wie soll das gehen: Familien unterbringen und das Dorfgemeinschaftshaus entwickeln? Dazu sind noch zu viele Fragen offen. Daher stellen wir den Antrag, das Vorhaben Flüchtlingsunterkunft so lange zu stoppen, bis wir Klarheit über das Schulgebäude haben“, erklärte Margarete Eger namens der CDU-Fraktion.

Einstimmiger Beschluss

Ihr Kollege Jürgen Lang, Vorsitzender der KAT-Fraktion, stimmte dem uneingeschränkt zu, sodass am Ende ein einstimmiger Beschluss zustande kam. „Wir wissen im Moment auch gar nicht, ob das Schulgebäude vielleicht sogar geeigneter ist für den Einbau von Wohnungen als der Pavillon-Anbau. Das alles hängt davon ab, wie die Vereine das Dorfgemeinschaftshaus nutzen wollen und betreiben können“, erklärte Lang.

Er wie die anderen Mitglieder des Ortschaftsrats zeigten gleichwohl Verständnis dafür, dass die Stadt bei der Anschlussunterbringung für Geflüchtete unter einem enormen Zeitdruck steht. „Wir brauchen die Wohnungen. Der Standort ist richtig. Aber es fehlt noch ein Gesamtkonzept“, sagte Lang.

Schwierigkeiten bei der Anschlussunterbringung

Wie groß die Not der Stadt ist, schilderten Stefan Goller-Martin, Leiter des Amts für Bildung, Soziales und Sport, und Baubürgermeister Dirk Bastin. Es sei richtig und gut, sich Zeit zu nehmen für eine Gesamtlösung, versicherte Bastin: „Die Dorfgemeinschaft muss die neuen Familien aufnehmen.“ Dank der dezentralen Unterkünfte in Ravensburg gebe es im Umfeld der bisherigen Unterkünfte auch so gut wie keine Beschwerden. Derzeit leben, so Bastin weiter, 300 Menschen in einem großen Zelt. Und jeden Monat weise der Landkreis der Stadt weitere Geflüchtete für die Anschlussunterbringung zu.

Wegen der eingebrochenen Bautätigkeit werden in Ravensburg laut Stefan Goller-Martin der Stadt so gut wie keine Wohnungen für eine Anschlussunterbringung angeboten. Dabei gehe es hier um Menschen, die schon länger legal hier leben und nicht zurückgeschickt werden können. Die Stadt bestimme darüber, welche Menschen in eine Unterkunft in Taldorf kämen.

Vorbehalte in der Bevölkerung

Wie groß die Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber einer Flüchtlingsunterkunft an der alten Schule in Taldorf sind, wurde bei einer Bürgerinformation am 5. Oktober deutlich. Dabei sei eine Reihe von Fragen gestellt worden, die auch der Ortschaftsrat im Augenblick nicht beantworten könne, konstatierte Jürgen Lang. Das hat laut Bürgermeister Bastin auch damit zu tun, dass bei der Schließung des Schulstandorts Taldorf „nicht alles ganz glücklich gelaufen“ sei.

Das Schulgebäude möchte Bastin aber dauerhaft erhalten, weil es das Taldorfer Ortsbild präge. Für den Pavillon-Anbau hingegen sieht er keine lange Zukunft. Daher halte er hier eine vorübergehende Nutzung für Wohnzwecke für sinnvoll.