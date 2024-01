Offene Chorprobe für alle

Frei nach dem Motto „Jeder kann singen“ lädt der Oratorienchor (Foto: Tobias Gerstung) am Dienstag, 30. Januar, um 20 Uhr zu einer offenen Probe. Alle, die Interesse am Chorgesang haben oder einfach mal ausprobieren wollen, ob das etwas für sie wäre, sind laut Pressemeldung des Chors eingeladen, in die Vorbereitung auf das Konzert „Mach dir doch nen Bubikopf!“ mit Hits aus den 1920er- und 1930er-Jahren reinzuschnuppern. Geprobt wird im Liederkranzsaal im Konzerthaus. Der Zugang erfolgt über das „Seufzerbrückle“ an der Ostseite. Duschkabinencarusos und Radiomitsängerinnen sind alle willkommen.