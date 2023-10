Die 22-jährige Shani Louk, deren Mutter aus Ravensburg stammt, war bei dem islamistischen Terrorangriff der Hamas auf Israel nach Gaza verschleppt worden.

Angehörige hatten die junge Frau auf einem von der Hamas verbreiteten Video erkannt, das im Internet kursiert. Auf diesem liegt die halbnackte junge Frau mit verdrehten Gliedmaßen und dem Kopf nach unten auf der Ladefläche eines Transporters. Sie blutet, wird teils getreten und bespuckt.

Die schockierende Szene und die Regungslosigkeit des Frauenkörpers ließen Schlimmstes befürchten. Nun aber gibt es Hinweise, dass Shani Louk am Leben sein könnte. Davon gehen zumindest ihre Mutter Ricarda Louk und ihr in Ravensburg lebender Onkel Markus Waidmann in Gesprächen mit der "Schwäbischen Zeitung" aus.

Zwar seien die Quellen bisher nicht eindeutig verifiziert, dennoch gebe es Informationen, wonach die junge Frau mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus im Gazastreifen liege.

Die Mutter von Shani Louk bestätigte die Aussagen des Onkels in einer Video-Botschaft, die sie am Dienstag veröffentlichte und die Schwäbische.de zugespielt wurden. Der Zustand der Tochter sei demnach „kritisch“, so die Mutter Ricarda Louk.

Sie appelliert erneut an die Bundesregierung und verantwortlichen Institutionen, "mir zu helfen und meine Shani wieder nach Hause zu bekommen".