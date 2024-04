Seit 1989 ist die Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) ununterbrochen im Kreistag Ravensburg vertreten. Wie die Partei mitteilt, habe der Stimmenanteil bei den jeweiligen Kreistagswahlen jeweils um die sieben Prozent betragen. Auch am 9. Juni werde die ÖDP wieder mit einer starken Liste auf den Wahlzetteln zur Kreistagswahl erscheinen. Sie hofft dieses Mal die Zehn-Prozent-Marke zu überspringen.

Im Bioadler in Vogt hatte die Partei kürzlich zur Aufstellungsversammlung geladen. Laut Pressemitteilung fanden sich für jeden der zehn Wahlkreise geeignete Kandidatinnen und Kandidaten. In sechs davon werden die Ökodemokraten mit der höchstmöglichen Zahl an Bewerbern antreten. Insgesamt schicken sie 81 von 89 möglichen Bewerbern ins Rennen.

Älteste Bewerberin ist 85 Jahre

Die älteste Kandidatin ist eine 85-jährige Diplomingenieurin. Der Jüngste im Bunde ist ein 23 Jahre alter Polizist. Die Berufsgruppen Schornsteinfeger, Lehrer und Erzieherinnen, sowie Sozialarbeiter finden sich in der Liste des Öfteren wieder. Es gibt auch beispielsweise eine Kindheitspädagogin, einen Geologen und einen Mediengestalter, eine Fotografin und eine Tierärztin. Auch Ärzte, Landwirte, Heizungsbauer, Schreiner und ein Koch sind aufgestellt. Der Altersschnitt über alle Wahlkreise und Bewerberinnen und Bewerber hinweg betrage knapp über 50 Jahre. Der Frauenanteil liege bei exakt 40 Prozent.

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick