Urlaub im Wohnmobil, Radfahren mit dem E-Bike: Das wollen derzeit viele. Darum hat das Team der Oberschwabenschau eine Sonderschau zu diesen Trends organisiert ‐ sie füllt die ganze Halle 10 auf dem Gelände neben der Oberschwabenhalle in Ravensburg.

15 Fahrzeuge will das Erwin-Hymer-Center aus Bad Waldsee auf der Messe zeigen. Die Hälfte sieht man drinnen, die andere Hälfte auf dem Freigelände hinter der Halle. „Wir bringen Neuheiten, Bestands- und Abverkaufs-Fahrzeuge aus unserer Miet-Flotte mit und wollen die Fahrzeuge zu Messepreisen abgeben“, wird Geschäftsführer Heiko Tichanow in einer Pressemitteilung der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) zitiert. Außerdem präsentiert er ein ganz neues Angebot: „Erstmals wird es bei uns ein Abo-Modell geben, für ein bestimmtes Fahrzeug. Als Kunde zahlt man 1,2 Prozent des Brutto-Listenpreises als monatliche Miete. Angemeldet und versichert wird das Fahrzeug über uns.“

Sonderausbau für den Hund

Ein Sonderausbau für diejenigen, die mit Hund reisen wollen, wird ebenfalls vorgestellt: Bei diesem Modell wurde die Gepäck-Garage hinten umfunktioniert zur Hundebox. Es gibt eine schiebbare Tür zum Wohnraum.

Extra zur Messe wird Tichanow Aktionen rund um die Fahrzeugvermietung anbieten. „Viele machen so etwas gern, um mal auszuprobieren, ob Reisemobil-Urlaub zu ihnen passt“, sagt er. Auch Artikel aus dem Shop hat Tichanows Team dabei. „Kleines kann man direkt mitnehmen. Wer etwas Größeres will, vier Stühle beispielsweise, kann sie auf der Messe zum Messepreis ordern und bekommt sie dann nach Hause geliefert.“

Lastenräder und leichte E-Bikes

Die Fahrradprofis aus Ravensburg versprechen einen Überblick über das, was gerade in der Welt der Fahrräder möglich ist, teilt die RVG weiter mit. „Die Leute suchen nach Alternativen zum Auto“, so Dirk Kremser. „Wir wollen zeigen, welche neuen Möglichkeiten es gibt.“ In den allermeisten Fällen gehe es derzeit um E-Bikes. Gerade auch in Ravensburg mit seiner hügeligen Landschaft. So haben beispielsweise alle Lastenräder eine elektrische Unterstützung: Am Stand in Halle 10 wird man sowohl große Modelle sehen können, in denen man bis zu vier Kinder transportieren kann, als auch deutlich kleinere.

Im Trend seien laut Kremser derzeit leichtere E-Bikes, vor allem in Form von alltagstauglichen Gravelbikes. Vorgestellt werden außerdem Fullys, also voll gefederte Modelle. Weil es so viel zu zeigen gebe, will das Team der Fahrradprofis während Messe gelegentlich die Räder austauschen. „Bei uns wird es auch Modelle zu sehen geben, die Leute zum Staunen bringen, beispielsweise ein komplett geleimtes Holz-Fahrrad“, so Kremser. Wer mag, kann sich am Stand auch über Zubehör und Leasing-Angebote informieren.

Reisemobile verschiedener Hersteller

Camperforyou ist ein junges Unternehmen aus Ravensburg. Christoph Ruderer und sein Team vermieten Reisemobile. Wer sich für einen Wohnmobil-Urlaub interessiert, kann in Halle 10 spezielle Messeangebote prüfen: „Wir haben Angebote für Ende 2023 und für 2024“, so Ruderer. Auf der Oberschwabenschau will er seine Bekanntheit in der Region steigern. Er freut sich auf die Messe: „Wir wollten schon immer auf die Oberschwabenschau.“

Die Oberschwabenschau beginnt am Mittwoch, 18. Oktober. Sie dauert fünf Tage, bis Sonntag, 22. Oktober, genau wie ihre Schwestermesse Agraria Oberschwaben. Beide Messen sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.