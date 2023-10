Oberschwabenschau bleibt hinter Besucherziel zurück

Rund 65.000 Gäste sind zur fünftägigen Oberschwabenschau in Ravensburg gekommen. Das teilte die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) am Sonntagabend zum Ende der Verbraucher- und Landwirtschaftsmesse mit.

Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich das Ergebnis aber sehen

Damit hat die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) ihr selbst gestecktes Ziel von 70.000 Besucherinnen und Besuchern nicht erreicht. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr, als etwa 72.000 Gäste an neun Messetagen gezählt worden waren, lässt sich das Ergebnis durchaus sehen. Die Oberschwabenschau hat zum ersten Mal fünf Tage gedauert. Der Messeveranstalter hatte außerdem zum ersten Mal Verbraucher- und landwirtschaftliche Fachausstellung zusammengelegt.

Über 530 Aussteller waren auf dem fast 50.000 Quadratmeter großen Messegelände vor Ort, wie es in einer Pressemitteilung der RVG heißt. „Ausstellerinnen und Aussteller haben mir von vielen Gesprächen und regem Interesse erzählt“, berichtet RVG-Geschäftsführer Stephan Drescher. Allerdings sei das Publikum beim Einkaufen eher zurückhaltend gewesen, so erste Rückmeldungen der Anbieter.

Starker Besucherandrang bei freundlichem Wetter am Sonntag

Drescher berichtet von steigendem Besucherandrang während der fünf Messetage. Die Messetage unter der Woche seien besser besucht gewesen als in den Vorjahren. „Am Sonntag hatten wir nun wie erwartet den stärksten Besuchertag. Wir werden heute auf fast 20.000 Gäste kommen“, so Drescher am Sonntagnachmittag bei freundlichem Wetter.

Das kompakte Konzept mit fünf statt bislang neun Messetagen für die Verbraucher-Messe und die landwirtschaftliche Agraria habe funktioniert, bilanziert Drescher. „Eingeführt haben wir diese kurze Version der Oberschwabenschau, weil das ein Wunsch war, den Ausstellerinnen und Aussteller an uns herangetragen haben.“

Zu künftiger Messedauer laufen noch Gespräche

Viele Unternehmen schaffen es nicht mehr, einen Stand neun Tage lang zu betreiben und dafür genügend Personal abzustellen, sagt der Messechef laut Pressemitteilung.

Wie lange die Messen im Jahr 2024 dauern sollen, steht bislang nicht fest. Dazu laufen laut Drescher noch Gespräche mit den Ausstellern. Auch der Termin für die Oberschwabenschau 2024 stehe noch nicht fest.