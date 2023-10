Ein Tag auf der Oberschwabenschau ist für viele Familien ein beliebter Herbst-Ausflug. Damit sich Kinder und Eltern auf dem Messegelände wohlfühlen, haben die Messe-Macher von der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) eigenen Angaben zufolge wieder einiges geplant: Spiele und Basteln, Traktoren und Dampfmaschinen, Sicherheit und Rückzugsmöglichkeiten.

Die beiden Messen Oberschwabenschau und Agraria Oberschwaben starten am Mittwoch, 18. Oktober. Sie haben dann fünf Tage lang geöffnet, täglich von 9 bis 18 Uhr.

Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr einen Kinderclub: Dort können kleine Messebesucher nach Herzenslust spielen und toben. Der neue Kinderclub wird im Foyer der Oberschwabenhalle eingerichtet, ein offener Bereich, rund 150 Quadratmeter groß. Wie die RVG mitteilt, erwartet ein erfahrenes Betreuerteam dort Kinder und ihre Eltern. Es gibt Glitzertattoos, Kinderschminken, ein Klettergerüst, Tisch- und Brettspiele, Mal- und Bastelaktionen.

Wer mag, tobt mit Hüpftieren oder geht auf Stelzen. Willkommen sind die kleinen Gäste schon ab dem ersten Lebensjahr, bei einigen Angeboten gilt ein Mindestalter. Eltern können gern mitmachen. In der Nähe bleiben sollten sie auf jeden Fall, denn das Team des Kinderclubs könne keine Aufsichtspflicht übernehmen, so die Veranstalter.

Klassiker: das Foto mit Traktor

Wo es fast alle Familien hinziehe, weiß das Team um Messechef Stephan Drescher genau: zu den großen Traktoren, den Mähdreschern und Baumaschinen. Die beeindruckenden Fahrzeuge stehen wieder überall im Freigelände. „Kind plus sehr große Landmaschine, das ist immer ein beliebtes Fotomotiv“, sagt Lena Lorenz von der RVG, die dieses Jahr das Kinderprogramm organisiert. „Das war schon vor Jahrzehnten so.“

Manchmal bringen uns Messegäste alte Fotos aus ihrer Kindheit mit. Wobei man schon auch sieht: Damals waren die großen Maschinen deutlich kleiner als heute. Lena Lorenz

Ein nützliches Helferlein aus den Vorjahren wird es auch dieses Jahr geben: das Armband, mit dem man verlorengegangene Kinder auf der Messe wiederfinden kann. Offizieller Name: Kinder-Wiederfindbändle. Man schreibt einfach die Handynummer von Mama oder Papa auf das stabile Bändchen, es am Handgelenk des Kindes befestigt wird. „Wir haben noch immer alle wieder zusammengebracht. Seitdem wir diese Armbänder haben, geht es einfach schneller“, so Lorenz.

Familientarife auch für eine Hin- und Rückfahrt

Bewährt hätten sich auch zwei Familien-Tarife bei den Tickets: Wer als Familie das Messedoppel aus Oberschwabenschau und Agraria Oberschwaben besucht, kommt günstiger rein, heißt es in der Pressemitteilung. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind inkludiert. Ist ein Erwachsener dabei, Mama oder Opa oder Tante, dann heißt der Tarif „Mini-Familie“. Mit zwei Erwachsenen wählt man den normalen Familien-Tarif. Was 2023 neu ist: das Bodo-Kombi-Ticket. Darin sind dann zusätzlich die Hin- und Rückfahrt mit Bahn und Bus enthalten ‐ ebenfalls für die ganze Familie.

Zwei Wickelräume werden eingerichtet, in denen man auch in Ruhe stillen kann. Einer ist in der Oberschwabenhalle, der andere am Eingang Nord, unweit der Eishalle. Eine Drogeriemarkt-Kette stellt dort kostenlos Produkte zur Verfügung.

Basteln und Bühnenprogramme

In Nadelstich’s Erlebnis-Zelt werden gegen Gebühr kurze Kurse angeboten: Dort werden Winteraccessoires genäht und Körbchen aus Kordeln gefertigt. Die Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten laden dazu ein, Modellhäuser aus Bausätzen der Firma Faller zusammenzubauen. Ihr kostenloses Angebot findet man auf der Galerie in der Oberschwabenhalle. Dort sind auch Dampfmaschinen zu sehen.

Am Wochenende wird die Süd-Bühne in Halle 14 spannend für Familien. Am Samstag ist dort ab 11.30 Uhr „Tag der Vereine“. Viele Vereine aus der Region präsentieren sich, samt Tanz- und Sportvorführungen. Sonntag ist Familientag: Am Vormittag wird ein spezielles Kinderprogramm organisiert mit Zirkus zum Mitmachen und Seifenblasenshow. Ab 13 Uhr treten Bands aus der Region auf, darunter auch drei Nachwuchsbands, die das Popbüro Ravensburg unterstützt.