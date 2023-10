Diese Idee dürfte für viel Gesprächsstoff sorgen: Angesichts der Wohnungsnot in Ravensburg schlagen die Freien Wähler im Gemeinderat vor, das Gelände rund um die Oberschwabenhalle zu einem urbanen Wohnquartier zu entwickeln.

Die rund 6400 Quadratmeter große Fläche gehört der Stadt und wird derzeit vor allem als kostenloser Parkplatz genutzt. Einmal im Jahr findet hier die Oberschwabenschau statt, beim Rutenfest wird das Feuerwerk auf dem Gelände abgebrannt.

Die Lage ist bekannt und sie ist dramatisch: Wer eine Wohnung in Ravensburg sucht, verzweifelt am geringen Angebot, an den hohen Kosten oder an beidem. Dazu stellt sich bei jedem Bauvorhaben die Frage, wo im Zentrum man überhaupt noch verdichtet bauen und wo man es sich im Außenbereich erlauben kann, weitere Flächen zu versiegeln. Die Verwaltung arbeitet gerade an einem Zwölf-Punkte-Programm gegen die Not.

Wohnungsbau im großen Stil

„Angesichts dieser Probleme ist es doch völlig daneben, ein solches Grundstück bis auf fünf Tage im Jahr nur als Parkplatz zu nutzen“, sagt Joachim Arnegger von der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler (FW) im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Idee, dass die Stadt hier im großen Stil Wohnungen entwickeln könnte, haben Arnegger und seine beiden Fraktionskollegen Andreas Reck und Jochen Fischinger schon länger immer wieder diskutiert.

„Das Ziel muss sein, Wohnen und Arbeiten möglichst an gleicher Stelle anzubieten, um auch den Verkehr zu minimieren“, heißt es in dem Antrag, den sie nun eingebracht haben. 30.000 Menschen pendeln derzeit jeden Tag nach Ravensburg zur Arbeit, die meisten von ihnen mit dem Auto. „Selbst auf der B30 steht man morgens inzwischen im Stau. Wir müssen langsam mal umdenken“, fordert Arnegger. „Eine neue Straße wird es so schnell nicht geben.“

Plan für die nächsten zehn Jahre

Dass die Idee Diskussionen auslösen wird, ist den drei Freien Wählern klar. Aber man spreche auch nicht von einem Plan für die nächsten drei Jahre, sondern eher von einem für die nächsten zehn, weil es viele Details zu bedenken gebe.

Mit Stephan Drescher, dem Chef der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft, haben sie bereits gesprochen: „Wir bilden mit Friedrichshafen ein Oberzentrum, da muss man auch über gemeinsame Lösungen für Messen nachdenken“, sagt Arnegger. Auch dass weitere Hunderte Parkplätze nahe der Innenstadt wegfallen würden, die letzten kostenlosen zumal, ficht die Fraktion nicht an: „Die Parkplatz-Diskussion wird es geben, aber es könnte ja auf dem Gelände beispielsweise auch ein großes Parkhaus entstehen.“

Ein solches ist nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ in der Tat bereits geplant. Vetter will offenbar nahe oder auf dem Areal ein Parkhaus für 1000 Stellplätze bauen. So direkt bestätigt das Unternehmen das bisher nicht, spricht aber von „eigenen Planungen“ angesichts der „herausfordernden Parkplatzsituation rund um unseren hiesigen Standort“.

Vetter hat eigene Planungen

Vetter-Unternehmenssprecher Markus Kirchner auf Anfrage der SZ:

Wir sind sehr dankbar, dass uns seit jeher der öffentlich nutzbare Parkplatz rund um die Oberschwabenhalle als zusätzliche kostenlose Parkmöglichkeit für unsere Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Wir wissen, dass dies für unsere Mitarbeitenden am Standort Schützenstraße ein großer Vorteil und keine Selbstverständlichkeit ist. Markus Kirchner

An dem zentralen Standort, der zugleich Sitz der Unternehmenszentrale ist, baut Vetter derzeit rege, was laut Kirchner zu einem „deutlich reduzierten Angebot an eigenen Parkplätzen auf unserem Gelände führt“.

Der Sprecher weiter: „Gerade jetzt ist diese Nutzungsmöglichkeit wertvoller denn je. Um die herausfordernde Parkplatzsituation rund um unseren hiesigen Standort schnellstmöglich zu verbessern, arbeiten wir parallel an eigenen Planungen.“

Gleichzeitig wolle das Unternehmen für die Mitarbeiter Alternativen schaffen, „die nachhaltig sind und dazu führen, dass wir insgesamt weniger Parkraum benötigen“.

Dazu gehöre die vollständige Kostenübernahme des Deutschlandtickets als Jobticket oder ein Leasingmodell bei Vetter für Jobräder und der Ausbau der Fahrradinfrastruktur in der Region.

Die Ravensburger Stadtverwaltung will sich zum Inhalt des Antrags der Freien Wähler derzeit nich nicht äußern. Pressesprecher Timo Hartmann: „Vom Verfahren her wurde mit Zustimmung der FW-Fraktion beschlossen, dass der Antrag nun zunächst im zuständigen Technischen Ausschuss beraten wird. Wir wollen als Verwaltung dieser politischen Beratung nicht vorweggreifen.“