Die Journalistin und Autorin Juliane Lutz ist in Ravensburg geboren und aufgewachsen. Seit 15 Jahren lebt und arbeitet sie in der Schweiz, erst als Redakteurin bei der „Berner Zeitung“, seit 2015 beim Magazin „Touring“, und seit 2016 als Ressortleiterin Freizeit. Im Droste Verlag, Düsseldorf, ist nun Juliane Lutz’ der Reiseführer „Glücksorte in Oberschwaben“ erschienen. Im Interview mit SZ–Mitarbeiterin Maria Anna Blöchinger erzählt Lutz auch, wie sie die 80 Glücksorte ihres Reiseführers entdeckt hat.

Sie haben eine erstaunlich vielfältige Sammlung von Glücksorten in Oberschwaben zusammengetragen. Bekamen Sie auch von anderen Tipps und Hinweise?

Ich hatte natürlich schon eine sehr lange Liste mit Orten im Kopf als ich den Verlagsleiter von Droste anrief und ihm meine Idee vortrug. Aber ich war auch gespannt, was sich während des Entstehungsprozesses des Buches ergeben würde. Mein Bruder, der Historiker ist, hat mir beispielsweise den Hatzenturm ans Herz gelegt. Manchmal kam auch der Zufall zu Hilfe, etwa bei der Recherche in Kloster Siessen. Schwester Anke, die mich dort durch den Franziskusgarten geführt hat, erzählte mir von Frau Gruber und ihrem außergewöhnlichen Haushaltswarenladen in Kressbronn. Einmal brachten mich sogar Spaziergänger, die ich nach dem Weg gefragt hatte, auf einen Glücksort.

Ihre Ortsbeschreibungen sind kenntnisreich und mit viel Liebe geschrieben. Wie viel Zeit haben Sie sich für diesen Reiseführer nehmen können?

Zwischen Vertragsunterzeichnung und Abgabe des Manuskripts lagen 13 Monate. Da ich einen Vollzeitjob habe, standen mir nur die Wochenenden zur Verfügung. Ich musste zudem immer erst nach Oberschwaben reisen, denn ich lebe in Bern. Es war ein sportliches Unterfangen, aber letztendlich hat alles hat gut geklappt.

Die vorgestellten Ausflugsziele sind teilweise auch für Familien mit Kindern interessant. Waren Sie alleine unterwegs?

Ich war allein auf Recherche und beim Fotografieren und wende mich mit meinem Reiseführer hauptsächlich an Erwachsene. Aber einige der Glücksorte machen sicher auch Kindern Spaß. Im Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf beispielsweise können sie Entdeckerrucksäcke ausleihen und damit im Pfrunger–Burgweiler Ried auf Spurensuche gehen, auf Schloss Achberg gibt es für sie extra Konzerte oder ein Besuch im herrlich altmodischen Süßwarenladen von Frau Schnitzer in Wangen ist ein kleines Erlebnis.

An Glücksorten dürfen Menschen nicht fehlen. Schon beim Lesen lernt man nicht nur Seen und Weiher, Schlösser und Kirchen kennen, man begegnet auch interessanten Personen, einem Konditor zum Beispiel oder einer Franziskanerin. Gehörte das von Anfang an zum Buchkonzept?

Ja, denn es sind doch die Menschen, die einen Ort erst besonders machen. Begegnungen, etwa mit der Bad Saulgauer Malerin Anca Jung, einige ihrer Bilder hängen übrigens im Café Henger in Ravensburg, mit Marina Kahr, die in Ochsenhausen das wundervolle Café Crumbles führt oder mit dem Wilhelmsdorfer Museumsbetreiber Sepp Schelshorn haben das Buch für mich zur Herzensangelegenheit werden lassen.

Was verbindet Sie mit der Glücksgegend Oberschwaben?

Teile meiner Familie leben in Ravensburg, und so komme ich häufig zu Besuch. Mittlerweile habe ich etwas von der Welt gesehen, aber Oberschwaben zieht mich nach wie vor in seinen Bann: Dieses perfekte Nebeneinander von Wiesen, Seen, Hügeln, Wäldern, Bauernhöfen, Dörfern und kleinen Städten finde ich wunderschön und im Herbstlicht gerade zu magisch.

Haben Sie das örtliche Glück erst mit der Zeit entdeckt?

Schon als Kind mochte ich unsere liebliche Landschaft sehr und Städte wie Wangen, Bad Waldsee oder den Weiler Pfärrich. Aber erst mit den Jahren habe ich festgestellt, wie reich Oberschwaben an Geschichte, großartiger Natur und Schönheit ist. Schwester Birgit von Kloster Reute, die ebenfalls in meinem Buch vorkommt, hat das perfekt in Worte gefasst, wenn sie sagt, dass man in Oberschwaben wie im Paradies lebt.

Alle Artikel sind genau eine Seite lang und werden von seitengroßen Fotografien begleitet. Wie kam die Reihenfolge der 80 Glücksorte zustande?

Ich habe einfach versucht, eine möglichst abwechslungsreiche Folge zu schaffen.

Toll, dass Sie fast zu jedem Ort Hinweise über die Fahrt mit Bus und Bahn geben. Sind Sie selber mit ÖPNV gereist?

Am Anfang ja, denn ich besitze kein Auto. Aber es hat sich für mich schnell als zu zeitaufwendig herausgestellt, da manche der Orte recht abgelegen sind oder die Busse an den Wochenenden zu wenig häufig fahren. Da ich nur jeweils den Samstag und halben Sonntag zur Verfügung hatte, bin ich auf Carsharing umgestiegen.

„Glücksorte in Oberschwaben“, Juliane Lutz, Droste Verlag, Düsseldorf 2023, 15,99 Euro.