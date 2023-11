Oberchargen des Trommlerkorps 2024 gewählt

Im Spohngymnasium hat die Wahl der Oberchargen 2024 stattgefunden. Mit dabei waren die Schulleiterin Susanne Lutz, RFK-Vorstand Dieter Graf, Schützenvater Michael Hammer, der Förderverein, Eltern und Ehemalige.

Der ehemalige Rutenhauptmann bedankte sich für all den Aufwand, die Energie und die Zeit, die in das Trommlerkorps 2023 gesteckt wurden. Zum Rutenhauptmann gewählt wurde der 18-jährige David Nuber vom Wirtschaftsgymnasium. Er war im letzten Jahr als Zugführer dabei und zuvor Jungtrommler. Adjutant wurde Jannes Konrad und Tambourmajor Jonas Grimm.

„Wir wollen sicherlich alle, dass im nächsten Jahr unsere Reihen wieder gefüllt werden, dazu bedarf es einen Reformprozess. Um den durchsetzen zu können, müssen vor allem die Oberchargen sowie alle Beteiligten einen sehr hohen Zeitaufwand betreiben und sehr viel Energie ins Troko stecken, und genau diese Energie würde ich sehr gerne aufbringen, um unsere Reihen wieder zu füllen um dann letztendlich wieder mit einem starken Troko dazustehen, so wie es die Tradition gehört“, so David Nuber in seiner Bewerbungsrede. Hinterher wurde dann im Bärengarten kräftig gefeiert.