Ohne Debatte hat der Ravensburger Gemeinderat eine drastische Erhöhung der Nutzungsgebühren in Obdachlosenheimen und Flüchtlingsunterkünften beschlossen. Je nach Art der Beherbergung steigen die „Warmmieten“ inklusive Strom, Heizung und Wasser zum 1. März um 50 bis 64 Prozent. Da die Nutzungsentgelte zuletzt vor drei Jahren erhöht wurden, schlagen Inflation und gestiegene Energiepreise bei der Neukalkulation voll zu.

Für die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte und -wohnungen bezahlen die Bewohner eine Nutzungsgebühr, die schon Nebenkosten enthält, ähnlich einer Warmmiete. Da es sich grundsätzlich um eine vorübergehende Notunterbringung und kein dauerhaftes Wohnverhältnis handele, dürfe kein Vergleich mit einem normalen Mietverhältnis auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt gezogen werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Zehn Quadratmeter für 470,25 Euro

Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Unterbringung: Für eine Gemeinschaftsunterkunft, in der sich mehrere Personen eine Küche und den Sanitärbereich teilen, wird eine Nutzungsgebühr pro Person erhoben. Dabei wird pro Person von einer Fläche von zehn Quadratmetern ausgegangen. Für die Unterbringung in einer abgeschlossenen Wohneinheit mit Küche und Bad, die von Familien oder Wohngemeinschaften alleine genutzt werden, wird eine Nutzungsgebühr je Wohneinheit entsprechend ihrer Größe nach Quadratmetern erhoben.

Was die Steigerung konkret bedeutet: Eine Einzelperson in einem Gemeinschaftswohnraum hat bisher 286,51 Euro monatlich gezahlt, zukünftig 470,25 Euro. Eine vierköpfige Familie würde in einer 45-Quadratmeter-Wohnung, die bisher 829,80 Euro im Monat gekostet hat, künftig 1246,05 Euro berappen.

Wer Geld verdient, muss selber zahlen

Bei den meisten Betroffenen übernimmt das Sozialamt, also am Ende der Steuerzahler, die Kosten. Bitter ist die Erhöhung jedoch für Obdachlose, die arbeiten, aber aufgrund der angespannten Lage am Wohnungsmarkt keine eigene Wohnung gefunden haben. Sie müssen die Unterbringung selbst bezahlen.

In anderen Städten sind die Unterkünfte aktuell (noch) günstiger. So kostet beispielsweise ein Platz in einer Flüchtlingsunterkunft in Biberach monatlich 385 Euro, in Friedrichshafen 373 Euro und in Weingarten nur 219 Euro.