Nur in der Offensive belohnen sich die Towerstars nicht

Es gibt Spiele, in denen kein Tor fällt und in denen die jeweiligen Mannschaften auch kein Tor verdient haben. Manche 0:0-Spiele sind sehr zäh. Ganz anders war das 0:0 nach regulärer Spielzeit und Verlängerung am vergangenen Samstag zwischen den Ravensburg Towerstars und dem ESV Kaufbeuren. Die Fans in der mit 3418 Zuschauern erstmals in dieser Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ausverkauften CHG-Arena sahen zwar keine Treffer, aber eine hochattraktive Partie.

Die Sorgen des Trainers sind unbegründet

Auch der Towerstars-Trainer Gergely Majoross war sehr zufrieden - auch wenn seine Mannschaft mit 0:1 nach Penaltyschießen verloren hatte. „Beide Teams haben sehr hart gekämpft. Das war ein großartiges Spiel, das den Spielern, den Trainern und den Fans Spaß gemacht hat“, meinte Majoross. Weil seine Mannschaft weiter dezimiert war - neben den U20-Nationalspielern Nico Pertuch, Ralf Rollinger und Niklas Hübner fehlten Fabian Dietz, Tim Sezemsky, Lukas Bender und Ingolstadts Förderlizenzspieler Noah Dunham -, hatte Ravensburgs Trainer zu Beginn der Partie ein paar Sorgenfalten auf der Stirn. „Ich hatte ein bisschen Sorge, dass wir dezimiert das hohe Tempo nicht würden durchhalten können.“

Das Gegenteil war allerdings der Fall. Die Towerstars spielten 65 Minuten lang stark, kamen auch zu zahlreichen Chancen - scheiterten aber immer wieder am überragenden Kaufbeurer Goalie Daniel Fießinger. Pawel Dronia, Lukas Mühlbauer sowie Robbie Czarnik und Sam Herr in Überzahl hatten im ersten Drittel gute Chancen, die Towerstars in Führung zu schießen. Pech hatte der spielfreudige Matt Alfaro, der nach tollem Scheibengewinn an der Bande die Scheibe letztlich nur an den Pfosten knallte und kurz darauf mit einem deutlich vernehmbaren amerikanischen Schimpfwort auf die Bank fuhr. „Ich bin stolz auf die Jungs, weil sie alles versucht haben, aber den Puck nicht ins Netz gebracht haben“, sagte Majoross.

Punkte im Kampf um die Top-Sechs-Platzierung

Nach den jüngsten beiden Niederlagen in Regensburg und gegen Kaufbeuren sind die Towerstars in der Tabelle auf Rang drei zurückgerutscht. Um nicht Gefahr zu laufen, aus den Top Sechs herauszufallen, sollten die Ravensburger am Dienstag (19.30 Uhr/SpradeTV) beim EHC Freiburg Punkte holen. „Ich hoffe, wir haben in der weiteren Saison mehr Glück in der Offensive“, meinte Majoross nach der Partie gegen Kaufbeuren.

Die Freiburger sind gegen Ende des Jahres besser in Fahrt gekommen. Nach acht Niederlagen aus neun Partien gewannen die Wölfe vier der vergangenen fünf Spiele. Darunter waren ein 5:2-Heimsieg gegen die Krefeld Pinguine sowie am Samstag ein 2:1-Heimerfolg gegen die Lausitzer Füchse. „Das waren ganz wichtige Punkte für uns“, sagte Freiburgs Trainer Timo Saarikoski am Samstagabend. „Das Team wächst zusammen und macht Schritte in die richtige Richtung.“ Durch den erfolgreichen Lauf vor dem Jahreswechsel haben sich die Freiburger in der Tabelle auf Rang zehn nach vorne gearbeitet.

Viermal in Folge auf fremdem Eis nicht gewonnen

Nach vier Auswärtsniederlagen in Serie wollen die Towerstars mal wieder mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Dafür wurde nach einer kleinen Silvesterpause am frühen Neujahrsabend noch einmal in der CHG-Arena trainiert. Ein wichtiger Faktor für die Ravensburger wird am Dienstag wieder Goalie Ilya Sharipov sein. Gegen Kaufbeuren zeigte der 28-Jährige eine starke Partie. Zweimal benötigte Sharipov gegen Kaufbeuren Hilfe seiner Kollegen - einmal hinderte Tim Gorgenländer gerade noch Jere Laaksonen am Nachschuss, einmal klärte Julian Eichinger die Scheibe wie ein Baseballspieler über der eigenen Latte.

Ansonsten wehrte Sharipov alles ab, was auf seinen Kasten kam. Nur Micke Saari überwand den Towerstars-Goalie mit einem äußerst sehenswerten Penalty. „Beide Goalies hatten einen sehr starken Abend“, lobte ESVK-Trainer Daniel Jun sowohl Sharipov als auch seinen Schlussmann Fießinger. Der rettete seiner Mannschaft auch dank einer tollen Parade in der Verlängerung gegen Czarnik den Zusatzpunkt. „Das war ein sehr enges und auch ohne Tore sehr gutes Spiel“, meinte Jun. „Das war gute Unterhaltung.“

Neben guter Unterhaltung haben die Towerstars in den ersten Spielen des neuen Jahres weitere Ziele: Tore erzielen und mehr als einen Punkt holen. Dann hätten die Ravensburger Fans noch mehr Spaß, als sie es am Samstag gegen Kaufbeuren hatten.

Ravensburg Towerstars - ESV Kaufbeuren 0:1 n.P. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). - Tor: 0:1 (Penalty) Micke Saari - Strafen: Ravensburg 4 Minuten, Kaufbeuren 8 Minuten - Zuschauer: 3418 (ausverkauft).