Auf Einladung der Buchhandlung Ravensbuch kommt die bekannte Tübinger Haus- und Notärztin Lisa Federle nach Ravensburg. Gemeinsam mit dem Kabarettisten Bernd Kohlhepp erzählt sie am Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr im Schwörsaal aus ihrem Leben und liest aus ihren Büchern. Wie die Buchhandlung mitteilt, erwartet das Publikum ein kurzweiliges und vergnügliches Leseerlebnis.

Es waren Tagebuchnotizen, die Lisa Federle in Buchform brachte, um jenen Menschen Mut und Zuversicht zu geben, die - wie sie einst selbst - einen schweren Lebensweg haben oder eine Krise durchleben. Ihre Autobiografie „Auf krummen Wegen geradeaus. Was mich bewegt und antreibt“ wurde zum Spiegel-Bestseller.

Erlebnisse als Haus- und Notärztin

In ihrem neuen Buch „Vom Glück des Zuhörens. Wie uns gute Beziehungen stark machen“ gibt Federle Einblick in ihre Erlebnisse als Haus- und Notärztin. Es seien ergreifende Geschichten, die sie hinter so manchem Krankheitsbild finde. Sie erzählt von dramatischen Situationen am Unfallort, einschneidenden Schicksalsschlägen in der Arztpraxis und verwirrenden Liebesverstrickungen.

Bernd Kohlhepp gestaltet den Abend abwechslungsreich. So sollen die Gäste bei der kabarettistischen Lesung eine sehr persönliche Lisa Federle kennenlernen, die auch auf Fragen aus dem Publikum gerne eingeht.

Für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt

Lisa Federle, 1961 in Tübingen geboren, arbeitet dort seit 2001 als Notfallmedizinerin und seit 2004 als leitende Notärztin. Im Jahr 2015 entwickelte sie eine „rollende Arztpraxis“ für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen. Während der Corona-Pandemie wurde diese zur mobilen Teststelle. Damit leistete Federle den entscheidenden Beitrag zum Tübinger Modell. 2020 wurde sie für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Federle und Kohlhepp verbindet ihre Heimatstadt Tübingen, wo sie sich erstmals als Ärztin und Patient begegnet sind.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 16 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Ravensbuch, in allen Osiander-Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events, der Tourist-Info Ravensburg und an der Abendkasse.