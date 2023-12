Es weihnachtet - doch noch laufen die Vorbereitungen und es stellt sich die Frage: Welchen Baum stellt man sich ins Wohnzimmer? Wo kommt er her? Und woran kann man erkennen, wie alt er ist? Zu Besuch bei Weihnachtsbaum-Verkaufsstellen in und um Ravensburg.

Ein Erlebnis: Baum absägen, Punsch trinken

Bei Benteles in Atzenhofen in der Nähe von Ravensburg gibt es nicht nur Weihnachtsbäume in vielen Größen, sondern das Aussuchen und nach Hause in die Stube bringen hat richtig Erlebnischarakter.

Wer den Baum selbst schlagen möchte, der bekommt nicht etwa einen Hammer mit, sondern eine Handsäge. Denn schlagen bedeutet ja in dem Fall, den Baum zu fällen. Dann darf man mit der ganzen Familie durch den Weihnachtsbaumwald stapfen, einen Baum aussuchen und eigenhändig absägen. Für die Kinder gibt es einen Anfang Dezember zugeschneiten Spielplatz, samstags sogar Ponyreiten. In der weihnachtlich dekorierten Gaststube kann man sich aufwärmen und Glühwein oder Punsch trinken. Gekauft wird vor allem die Nordmanntanne, man kann aber auch Blaufichten, Rotfichten, Douglasien und andere Baumarten auswählen.

So erkennt man das Alter des Baums

Kamil Lewandowski arbeitet dort und erklärt, dass man das Alter der Nordmanntanne an den Zweigringen erkennen kann. Je Ring ein Jahr, ein Bäumchen von knapp zwei Metern Höhe hat dann ungefähr zwölf Lebensjahre auf den Zweigen. Bei den Kunden seien die kleinen Bäume sehr beliebt. Verständlich, findet Lewandowski, nicht jeder hat Platz im Wohnzimmer für einen großen Baum. Aber schade um die schönen Tannen, die keine Chance haben, groß und stattlich zu werden, sagt er auch.

An Benteles Verkaufsstelle in Ravensburg werden die Bäume für den Transport verpackt. (Foto: Michaela Miller )

Silke Bentele verkauft neben Weihnachtsbäumen in einem Lädele noch viele schöne und praktische, meist selbst gemachte Dinge. Die Bäume wachsen in Atzenhofen konventionell auf den landwirtschaftlichen Flächen des Hofes. Sie werden zum Beispiel gegen Läuse behandelt. Ganz ohne Chemie und Pflege würde der Baum nicht so schön werden, erklärt Silke Bentele. Der Preis richtet sich nach der Größe - 22 Euro zahlt der Kunde für den Baummeter.

Herkunft ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich

Auf der Terrasse oder dem Balkon halte sich ein Christbaum gut vom 1. Advent bis Weihnachten. Im Haus sei das auch kein Problem, sofern der Raum nicht zu warm sei, worunter Lewandowski maximal 21 Grad versteht. Die Bodenseetannen aus Atzenhofen gibt es auch in der Stadt Ravensburg gegenüber von der Eissporthalle zu kaufen.

So transportieren Sie den Weihnachtsbaum korrekt Damit der Weihnachtsbaum beim Transport im Fall einer Vollbremsung nicht zum tödlichen Geschoss wird, muss die Ladung richtig gesichert werden. Darauf weist der „Automobilclub Kraftfahrer-Schutz“ hin, dem nach eigenen Angaben drittgrößter Automobilclub in Deutschland. Spanngurte, Schnüre oder Gummi-Expander empfiehlt der Automobilclub zur Sicherung. Muss die Rückbank umgelegt werden, soll der Baum mit Stamm nach vorne mit Spanngurten festgezurrt werden. Ein kleiner Baum könne im Kofferraum oder auf der Rückbank transportiert werden, indem lediglich eine Decke untergelegt wird. Ragt der Baum mehr als einen Meter über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, muss das markiert werden. Rückleuchten und Kennzeichen müssen erkennbar bleiben. Bei Fahrtstrecken unter 100 Kilometern darf der Baum 3,00 Meter überstehen, ab 100 Kilometern jedoch nur 1,50 Meter. Um einen Baum auf dem Autodach zu befördern wird ein Dachträgersystem sowie Spanngurte benötigt. Wie auch bei einer Ladung im Auto wird der Baum beim Dachtransport mit dem abgeschnittenen Stammende nach vorne transportiert, wie der Autoclub empfiehlt. Wird die Ladung nicht verkehrssicher verstaut und werden zusätzlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, können 60 Euro Bußgeld und ein Punkt im Fahreignungsregister fällig werden, heißt es.

Beim Bauhaus in Ravensburg gibt es Tannenbäume aus biologischer Bewirtschaftung - Herkunft nicht eindeutig ersichtlich. Und es gibt kleine Weihnachtsbäume im Topf. Die könnten theoretisch für mehrere Weihnachtsfeste verwendet werden, vorausgesetzt, der Baum wächst im Garten an oder überlebt den Sommer im Topf. Stimmung und Punsch gibt es dort nicht.

Mancher Baum hat eine lange Reise hinter sich

Der beliebteste Baum sei die Nordmanntanne, sagt Manuel Lorinser vom gleichnamigen Hof in Ravensburg-Oberhofen. Auch dort können Familien ihren Baum selbst schlagen.

In Baienfurt am Ortseingang werden ebenfalls Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten. Anbieter ist das Unternehmen Pflanzen Graule aus Markt Rettenbach. Die Bäume kommen aus dem Bayrischen Wald, der Münchner Gegend, manche aus dem Sauerland. Die schönsten kommen laut Christian Graule aus Dänemark. Dort werde mehr Arbeit in die Pflege gesteckt, sagt Graule. Die Bäume werden mindestens zweimal im Jahr in Form geschnitten. Von Natur aus neige die Nordmanntanne nämlich zu einem bauchigen Wuchs, die Käufer bevorzugten aber schlanke Tannen mit gleichmäßigem Wuchs. Mit bestimmter Pflege sorge man auch dafür, dass die Bäume langsam wachsen und die Zweige schön dicht sitzen.

In Baienfurt kommen die Bäume aus dem Bayrischen Wald, zum teil sogar aus Dänemark. (Foto: Michaela Miller )

Baienfurt ist eine von 30 Verkaufsstellen, die Graule mit Bäumen beliefert. Kein gutes Jahr für Tannenbäume sei 2023 gewesen: Trockenheit, Hagel und Stürme hätten ihnen zu schaffen gemacht. Graule verkauft auch Bäume mit dem Naturbaumsiegel.

Siegel kann sich offenbar nicht jeder Betrieb leisten

Der Verband „Natürlicher Weihnachtsbaum“ hat dieses Qualitätssiegel entwickelt, das Weihnachtsbäume aus nachhaltigem, umweltfreundlichem und sozial verträglichem Anbau kennzeichnet, wie es auf der Internetseite zum Siegel heißt. Aber nicht alle Bäume tragen das Siegel. Viele seiner Bäume seien von Familienbetrieben, die sich die Auszeichnung mit einem solchen Zertifikat nicht leisten könnten, sagt Graule, die aber seiner Einschätzung nach trotzdem umweltfreundlich produzieren.

Das Umweltbundesamt schreibt auf seiner Internetseite über den Markt für Weihnachtsbäume: „Im Jahr 2021 wurden nach Angaben von Statista in Deutschland fast 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Davon stammen mehr als 90 Prozent aus Deutschland. Die restlichen Bäume kommen aus Nachbarländern, allen voran aus Dänemark. Der Marktanteil von ökologisch zertifizierten Weihnachtsbäumen lag nach einer Erhebung von Robin Wood bei unter 1 Prozent.“ Der beliebteste Weihnachtsbaum ist verschiedensten Quellen zufolge die Nordmanntanne, weil sie sich lange hält und weichere Nadeln hat.