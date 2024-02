Noch wenige Plätze für Romreise frei

„Alle Wege führen nach Rom“ - so auch die Bus-Gemeindereise der Evangelischen Johanneskirche Ravensburg unter Leitung von Pfarrer Claudius Kurtz von Sonntag, 25. August, bis Freitag, 30. August. Noch sind einige wenige Plätze frei, wie die Gemeinde mitteilt. Abfahrt ist am 25. August, um 6 Uhr am Busbahnhof Ravensburg. Die Ankunft im Drei-Sterne-Hotel Nord Nuova Roma wird gegen 19 Uhr sein. Die Rückreise startet am 30. August um 13 Uhr. Ankunft in Ravensburg am 31. August, um etwa 1 bis 2 Uhr.

Auf dem Besuchsprogramm stehen unter anderem die Kirchen S. Paolo fuori le mura, S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore, das Forum Romanum und die Vatikanischen Museen. Auch eine Papst-Generalaudienz kann miterlebt werden, außerdem ist ein Abstecher zur Hafenstadt Ostia am Mittelmeer vorgesehen. Die Begleitung übernehmen jeweils örtliche Reiseleiter. Veranstalter ist das Reiseunternehmen Fromm-Reisen Wain. Nähere Reiseinformationen und Anmeldeformulare gibt es beim Evangelischen Pfarramt Johanneskirche, [email protected], 0751/91807, oder im Zentralen Pfarrbüro, [email protected], 0751/22446.