Sie gilt als eine der beliebtesten Kinder- und Jugendgeschichten - die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Nach deren Romanvorlage ist die Theaterinszenierung „Nils Holgersson“ als Eigenproduktion des Theaters Ravensburg entstanden, die am Sonntag unter der Regie von Till Rickelt Premiere feierte. Vor vollen Zuschauerrängen entspann sich die Reise, die den Bauernjungen von seinem elterlichen Hof in Västra Vämmenhög bis hinauf nach Lappland brachte und das auf recht außergewöhnliche Weise.

Autorin zeigt ihr Heimatland aus der Vogelperspektive

Vor mehr als 100 Jahren ist Lagerlöfs Roman entstanden und bis heute kein bisschen angestaubt. Erzählt er doch die Geschichte des aufmüpfigen Nils (Doris Hofmann), der nichts anderes im Kopf hat als Ärger zu machen. Stinkend faul sei er und würde die Tiere auf dem Hof quälen, brüllt sein Vater (Samuel Merold) bei einem Elterngespräch die Lehrerin, Frau Lagerlöf (Katrin Seidel), an. Um 1900 gab der Verband der schwedischen Volksschullehrer eine Reihe neuer Lesebücher für die Schule in Auftrag. Selma Lagerlöf wurde mit dem Band über Land und Leute Schwedens betraut und so kam es zum Nils Holgersson-Roman. Gleichzeitig zu der Idee, ihr Heimatland aus der Vogelperspektive zu zeigen. Dem verleihen Rickelt und sein Ensemble mittels Videoprojektion (Maximilian Hegner) auf die Bühnenrückwand Ausdruck.

Gestartet wird wie erwähnt mit der Elternsprechstunde, bei der Seidel aus dem Stand zu Höchstform aufläuft. Sie mimt die völlig überdrehte Lehrerin, die ohne Punkt und Komma Nils’ Schandtaten hinaus posaunt. Der hat währenddessen nichts Besseres zu tun, als der Hausgans Martin nachzujagen. Bis hierhin wähnt sich die Geschichte wie aus dem Schulalltag beliebig vieler Kinder gegriffen. Nur dass Nils den Rand nicht voll bekommt und den Zorn eines Hauswichtels auf sich zieht. Voll klein sei er nun, meckert und schimpf Hofmann lauthals in den Zuschauerraum. Sie verkörpert das Kobaldhafte, das sich nun aus der Zwergenperspektive mit dem Leben konfrontiert sieht. Und sie vollzieht den langsamen Wandel vom aufsässigen Nils hin zu der Erkenntnis, dass sich ein Miteinander letztlich mehr lohnt.

In das Land der Freiheit

Fixpunkt dieser Inszenierung ist die Gans Martin (Bühne und Kostüme von Claudia Weinhart), die nun in überdimensionaler Gestalt herein rollt. Um sie herum gruppieren sich mit Katrin Seidel als Gudula, Samuel Merold als Gustav und Franziska Grünauer als Daunenfein die Wildgänse. Angeführt von Ana Schlaegel als Leittier Akka von Kebnekaise. Sie sagt, wo es lang geht in Richtung Norden nach Lappland, in das Land der Freiheit. Dass es eine gemästete Hausgans bis dorthin überhaupt schaffen könnte, darüber schütten sie sich aus vor Lachen. Doch dann bekommt Martin Flügel, die das Ensemble in Schwung bringt, während Nils reitend die Aussicht genießt.

Musiker Martin Kubetz ist es, der sich am Bühnenrand platziert hat. Mit Schlagzeug, Akkordeon, Didgeridoo und Zither, um die Geräuschkulisse zu kreieren. Unter anderem für dramatische Szenen wie ein Gewitter und den Absturz Martins mitsamt Nils, hat er doch keine Übung mittels Sinkflug sicher zu landen.

Die Moral von der Geschicht’

Das Stück begeisterte am Nachmittag kleine wie große Zuschauer durch seine unbändige Spiellust, die sich statt in vielerlei Details zu verlieren eine sehr klare und anschauliche Sprache spricht. Dabei aber die Moral von der Geschicht’ nicht zu kurz kommt. Schließlich geht es bei den Abenteuern vor allem darum, dass Nils eine Lehre aus seinem Verhalten zieht in Form von Selbsteinsicht.

Das Familienstück bietet wunderbar schöne, sinnliche Momente, wenn Martin mit Nils auf seinem Buckel über das Land segelt und die Wildgänse ordentlich Muskelkraft brauchen, um die schweren Holzflügel vor und zurück zu bewegen. Ob Martin am Schluss, als er wieder über den Boden watschelt und Nils kein Wichtel mehr ist, am Martinstag seiner Bestimmung übergeben wird, soll hier nicht verraten werden.

Weitere Vorstellungen des Familienstücks „Nils Holgersson“ im Theater Ravensburg, Zeppelinstraße 7, sind am Dienstag, 26. Dezember, um 15 Uhr und am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr und um 17 Uhr. Mehr Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.theater-ravensburg.de.