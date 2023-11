Nikolaus-Jazz erklingt in der Zehntscheuer

Der Nikolaus-Jazz erklingt am Samstag, 2. Dezember, in der Zehntscheuer. Bei der Veranstaltung treten auch in diesem Jahr zwei Formationen auf. Den Anfang machen Henry Altmann und Hannes Deffner, die mit Gitarre und Bass brasilianische Musik präsentieren. Die zweite Band ist Unit 5 (Foto: Band), ein Quintett aus renommierten Musikern aus der Bodensee-Region, zu denen sich mit Ute Scherf-Clavel auch eine der besten hiesigen Sängerinnen gesellt. Die Band spielt eigene Stücke sowie Klassiker aus Modern Jazz und Funk. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, weitere Infos und Tickets für 22 Euro, ermäßigt 19 Euro, unter jazztime-ravensburg.de.