Nick Latta startet bärenstark in die Saison

Aus der Statistikliste der Ravensburg Towerstars sticht nach vier Saisonspielen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ein Profi heraus: Nick Latta. Der 29-jährige Stürmer ist der einzige Ravensburger, der mehr als ein Saisontor erzielt hat. Fünfmal hat Latta bereits getroffen, dazu drei Vorlagen gegeben. Damit geht der Stürmer mit dem goldenen Helm des Topscorers ins Derby der Towerstars am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) gegen den ESV Kaufbeuren.

Hoffnung auf eine stimmungsvolle Kulisse

Latta freut sich aber aus einem ganz anderen Grund auf das Heimspiel gegen den Rivalen aus dem Allgäu. „Gegen Kaufbeuren sind es immer super Spiele, die Fans sind total heiß“, sagt Ravensburgs Stürmer. „Das gibt immer einen Extrapush.“ Einen, den die Towerstars nutzen wollen, um nach regulärer Spielzeit weiter ungeschlagen zu bleiben. Bislang gab es in dieser Saison zwei Siege nach 60 Minuten sowie zwei Niederlagen nach Verlängerung. „Anfangs der Saison gibt es immer Kleinigkeiten, an denen wir als Mannschaft arbeiten müssen“, meint Latta. „Aber im Großen und Ganzen können wir mit unserem Start zufrieden sein.“

So sieht es auch der Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. Für ihn war die Partie in Crimmitschau ‐ trotz der Niederlage ‐ bislang das beste „und intensivste“ Saisonspiel der Towerstars. „Man muss fairerweise auch anerkennen, dass Crimmitschau offensiv extrem gut besetzt ist“, sagt Heinrizi. Starke Stürmer haben auch die Towerstars: Von den Stürmern im Kader warten nur noch Matt Alfaro, Louis Latta, Lukas Mühlbauer und Noah Dunham auf ihren ersten Saisontreffer. „Es ist gut, dass viele verschiedene Spieler schon getroffen haben“, meint Heinrizi.

Gutes Zusammenspiel mit Herr und Sarault

Nick Latta sticht momenten aber klar heraus. „Selbstvertrauen ist im Eishockey natürlich ganz wichtig“, sagt der 29-Jährige. „Wenn man vor dem Tor überlegt, ist es oft schon zu spät.“ Dass er schon fünfmal eingenetzt hat, liegt für Latta auch an seinen Reihenkollegen Sam Herr und Charlie Sarault. „Wir spielen sehr gut zusammen.“ Ein weiterer Grund für seinen starken Start liegt für den gebürtigen Schongauer auf der Hand: „Ich bin verletzungsfrei und fühle mich topfit.“

Nach 2136 Zuschauern in der CHG-Arena beim Auftaktspiel gegen den Vizemeister Bad Nauheim und 2249 Zuschauern gegen Rosenheim hoffen die Towerstars am Freitagabend im Oberschwaben-Allgäu-Derby auf vollere Tribünen. „Das wäre toll und das hätte sich die Mannschaft nach dem Saisonstart auch verdient“, sagt Heinrizi. Auch spielerisch hat der Geschäftsführer einen Wunsch: „Die Mannschaft soll an das starke Heimspiel gegen Rosenheim anknüpfen.“

Eine besondere Partie wird es am Freitag für Robbie Czarnik. Der US-Amerikaner, überragender Spieler der Towerstars in den vergangenen Play-offs, bestreitet gegen Kaufbeuren sein 700. Profispiel. Vor der Partie wird es eine kleine Ehrung geben. Wichtiger ist Czarnik aber, dass er mit seinem Team das Derby gewinnt. Goldhelm Latta will wieder seinen Teil dazu beitragen.