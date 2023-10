Wie bekomme ich den Kopf frei in Zeiten der Informationsflut? Hilfreiche Tipps dazu hat kürzlich der Neurologe, Psychiater und Bestseller-Autor Volker Busch gegeben. In Ravensburg hat er das neue Format „Medienhaus live“ in der Zentrale von Schwäbisch Media eröffnet. Rund 130 Gäste, viele von ihnen mit Notizblock, haben seinen Vortrag verfolgt und die Gelegenheit zum Gespräch genutzt.

Wer 80 Jahre alt wird, verbringt im Durchschnitt zehn Jahre vor dem Fernseher, neun Jahre am Smartphone, sechs Jahre beim Internetsurfen und vier Jahre mit Mailverkehr. Das hat Professor Busch mit seinen Studenten an der Universität Regensburg berechnet. Pro Tag verarbeitet das Gehirn nach seinen Erkenntnissen 30 bis 40 Gigabyte Informationen. „Das kostet Aufmerksamkeit“, sagt der Psychiater. Deshalb rät er seinem Publikum: „Wählen Sie klug aus!“ Heutzutage sei es nicht mehr schwierig, Informationen zu finden. Die Kunst bestehe darin, zu wissen, was man weglassen kann.

Der Denkraum im Gehirn

Im Gehirn befinde sich ein „Denkraum“, den Busch beschreibt wie eine Bühne: Informationen aller Art drängen auf diese Bühne und verlangen Aufmerksamkeit. Wer versuche, ihnen allen gerecht zu werden, der leide womöglich bald an Gedächtnisstörungen. Der Psychiater berichtet aus seiner Praxis: Oft würden Menschen mit Mitte oder Ende 50 fragen, ob sie schon an Demenz leiden. Meist handle es sich jedoch nur um „schlechtes Bühnenmanagement“. Busch sagt: „Jeder Tag ist ein Aushandlungsprozess: Was verdient heute meine Aufmerksamkeit?“ Erfahrungsgemäß könne man 30 Prozent weglassen.

Als zweiten Tipp rät der Psychiater, sich geschützte Zeiten ohne Störungen zu schaffen. Denn Multitasking könnten Menschen nur, wenn es sich um die Kombination von einer geistigen und einer motorischen Tätigkeit handle, etwa Netflix schauen plus Chips essen. Aber parallele Aufnahme von Informationen, etwa wenn man in der Konferenz sitzt und nebenher Mails checkt, sei unmöglich. „Dann muss man hin- und herschalten“, sagt Busch. „Das führt zu ekliger Erschöpfung.“

Störungsfreie Zeiten

„Aber das ist doch das ganz normale Arbeitsleben“, wendet eine Zuhörerin ein. Deshalb berät Psychiater Busch Firmen und unterstützt sie dabei, solche störungsfreien Zeiten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. In diesen Zeiten könnten sie sich konzentrieren und mit voller Aufmerksamkeit wichtigen Arbeiten widmen, bei denen man keine Fehler machen darf. „Die meisten Fehler sind Aufmerksamkeitsfehler“, sagt Busch. „Ob das falsche Bein abgenommen wird oder Mails ohne Anhang verschickt werden.“

Beim dritten Tipp des Psychiaters geht es um die Erholung für den Kopf: Da helfe „Loslassen, vor sich hinträumen, nur mal aus dem Fenster gucken.“ Busch rät, lieber öfter kürzere Pausen zu machen. Seine Formel für die Dauer, in der ein Mensch sich konzentrieren kann: Lebensalter mal zwei in Minuten. Ein 45-jähriger könne also etwa 90 Minuten bei der Sache bleiben. Dann sei eine Pause fällig. Dafür genügen nach seinen Worten zehn bis 25 Minuten.

Wichtig: kein Input

Ideal sei leichte Bewegung, wie ein Spaziergang um den Block. Und das Wichtigste: kein Input. „Also nicht gleich das Handy zücken an der Bushaltestelle.“ Wenn das Gehirn keinen Input bekommt, räumt es auf, sortiert die Informationen in Schubladen, erklärt der Psychiater. Dieser Vorgang stoppe sofort, wenn Informationen von außen kommen. „Wenn das Gehirn sich mit der Welt beschäftigt, kommt es nicht mehr zu sich selbst.“

„Aber wenn ich versuche, abzuschalten ‐ dann geht das Gehirnkino erst richtig los“, klagt eine Zuhörerin. Busch empfiehlt ihr, sich mehr Erholungsmomente zu gönnen. Dann könne das Gehirn die Last der Informationen über den Tag verteilt verarbeiten.

Lieber Berichte aus der Zeitung

Eine andere Zuhörerin sorgt sich: „Wenn man sich fokussiert und keine Nachrichten mehr guckt, dann kriegt man doch auch nicht mehr mit, was in der Welt los ist.“ Es gehe nur darum, die Überdosis zu vermeiden, sagt der Psychiater. Wichtig sei die Qualität der Nachrichten ‐ also nicht Informationshäppchen aus den sozialen Medien, sondern stattdessen Berichte mit Hintergrundinformationen zum Beispiel aus der Zeitung.

Wenn es um die Gesundheit im Kopf geht, ist das Entscheidende immer, wie man mit der Aufmerksamkeit umgeht, fasst Busch zusammen. Und erinnert daran: „Das kostbarste, was Sie einem Menschen schenken können, ist Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.“

