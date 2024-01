Die mit 18 Kandidierenden vollbesetzte Liste trägt den Namen „Grüne und Unabhängige & Bündnis 90/ Die Grünen“. Das Zusammengehen von Wählervereinigung und Partei soll der politischen Gruppe und späteren Fraktion eine breitere strukturelle Basis verleihen, die kommunalpolitische Ebene mit der Landes- und Bundesebene vernetzen, die Ortschaften Weingarten, Baienfurt und Baindt zum gegenseitigen Vorteil interkommunal verknüpfen und gleichzeitig eine pragmatische und an die Interessen der Kommune angepasste Umsetzung grüner Vorstellungen sichern, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Ein Merkmal der Liste bestehe darin, dass sie paritätisch neun Frauen und neun Männer aufweist, die von der Wahlversammlung unter Leitung des Vorsitzenden des Ortsverbands Cornelius Lehmann im Reißverschlussverfahren aufgestellt wurden. Die Kandidatinnen und Kandidaten:

1. Uwe Hertrampf (Gymnasiallehrer i.R.) ,2. Marga Fischer (Architektin, Energie-/Klimamanagement),3. Björn Wietstock (Agiler Team Coach), 4. Miriam Sepke-Vogt (Projektmanagerin Wärmeplanung); 5.Torsten Thoma (Leiter IT, Betriebswirt), 6. Jeanette Seufer (Berufsschullehrerin Ernährungswissenschaften), 7. Peter Kliebhan (Lehrer am Gymnasium Weingarten) , 8. Lucie Ondreijcik (Ergotherapeutin), 9. Andre Kaufmann (Professor für Elektrotechnik), 10. Myriam Bell (Dipl.-Psychologin), 11. Lukas Schubert ( Maschinenbaukonstrukteur), 12. Linda Haug (Sonderpädagogin), 13. Alfons Spitzmüller (Rentner), 14. Tanja Neidhart (Realschullehrerin, Personalrätin), 15. Christian Sünnboldt (Teamleiter) , 16. Silvia Frommann (Teamassistentin Beratungsstelle Brennessel) , 17. Nicolas Bell (Schüler am Gymnasium), 18. Andrea Domanski (Jugend- und Heimerzieherin); Ersatzkandidatin: Claudia Lohrmann (Sonderpädagogin) .