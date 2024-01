Neujahrskonzert mit Kammerorchester Pforzheim

Das traditionelle Neujahrskonzert des Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Leitung von Georg Mais findet am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr im Konzerthaus Ravensburg statt. Solistin an der Harfe ist Kirsten Ecke.

Meisterwerke vom Barock bis zur Romantik sollen im Ravensburger Konzerthaus erklingen. So kommen unter anderem Georg Friedrich Händels Harfenkonzert in B-Dur sowie das Konzert für Harfe und Orchester in c-Moll von Johann Christian Bach zur Aufführung.

Das Kulturamt Ravensburg unterstützt dieses Konzert. Tickets gibt es für 21 Euro im Vorverkauf in der Tourist Information Ravensburg, online bei Reservix und an der Abendkasse im Konzerthaus.