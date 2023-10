Für Teresa (35) war immer klar: Wenn sie mal ein Baby bekommt, dann bei sich daheim. Tatsächlich hat sie ihre Tochter nun im August im Wohnzimmer ihrer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in Schmalegg zur Welt gebracht. Kniend. In gedämpftem Licht. Mit dabei waren lediglich ihr Partner und ihre Hebamme.

Letztere gehört zu dem sechsköpfigen Team „Hebammen im Ländle“, das im Landkreis Ravensburg und bis nach Bad Saulgau, Lindau, Wangen oder dem Deggenhausertal seit April ausschließlich Schwangere begleitet, die sich eine Hausgeburt wünschen. Das tun zwar noch zwei weitere Hebammen, wie Stefanie Blumenschein vom Hebammenteam sagt, allerdings nicht als reine Hausgeburtshebammen. Was für und was gegen eine Hausgeburt spricht.

„Ich bin selbst eine Hausgeburt“

„Ich bin selbst eine Hausgeburt und fand das immer toll“, sagt Teresa und wiegt die kleine Jelle auf ihrem Arm hin und her. Darum hat sie sich direkt nach dem positiven Schwangerschaftstest bei den „Hebammen im Ländle“ gemeldet und sich in der 13. Woche zum ersten Mal mit Sophie Rudolph getroffen, um zu besprechen, wie sie sich die Geburt ihrer Tochter wünscht. Es folgen weitere Treffen, ab der 32. Schwangerschaftswoche alle zwei Wochen.

Als an einem Mittwoch Anfang August dann die Fruchtblase platzt, ist Sophie Rudolph schnell zur Stelle, um zunächst die Herztöne des Babys zu messen. Sie befindet: soweit alles in Ordnung. Das Wohnzimmer ist für die Geburt hergerichtet, eine Plane schützt das Sofa, darüber sind Leintücher gebreitet. Warmes Wasser und Tücher stehen bereit: Durch die Wärme könne das Gewebe sich besser dehnen, erklärt Rudolph. Die Hebamme hat unter anderem Stethoskop, Handschuhe, Nabelschere, Blutdruckmessgerät, Infusionen und Sauerstoff in ihrem Köfferchen.

„Konnte mich bei mir zuhause einmümmeln“

Das meiste davon braucht sie nicht. Jelle kommt schon nach wenigen Stunden und ohne Komplikationen zur Welt. „Ich kannte die Hebamme, wusste, dass ich nirgendwo hin muss und konnte mich bei mir zuhause einmümmeln“, erinnert sich Teresa. All das habe dazu beigetragen, „dass ich entspannt war und vielleicht auch besser loslassen konnte“.

Hebamme Sophie Rudolph (links) war dabei, als Teresa ihr Baby zuhause zur Welt gebracht hat. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Die 35-Jährige ist eine Ausnahme: Zwar sind inzwischen mehr als 30 Babys mit den „Hebammen im Ländle“ zur Welt gekommen ‐ doch nur 1,96 Prozent der Schwangeren in Baden-Württemberg haben sich 2022 laut der Gesellschaft für Qualität der außerklinischen Geburtshilfe (Quag) dafür entschieden, ihr Baby zuhause oder in einem Geburtshaus zu bekommen.

Nur zwei Prozent außerklinische Geburten

Die Quag ist nach eigenen Angaben eine unabhängige Einrichtung und als gemeinnütziger Verein organisiert. Für ganz Deutschland hätten von den 738.819 Geburten im Jahr 2022 14.199 (mithin 1,92 Prozent) außerhalb einer Klinik stattgefunden. Tendenz steigend, da es 2015 noch 1,27 Prozent gewesen seien.

In Notsituationen kann im Krankenhaus schneller agiert werden. Martina Gropp-Meier

Gegen eine Hausgeburt spricht der Sicherheitsaspekt: Treten während der Geburt Komplikationen auf und muss die werdende Mutter doch ins Krankenhaus, könnten wertvolle Minuten durch Transportwege verstreichen, gibt OSK-Kliniksprecher Winfried Leiprecht zu bedenken. Pluspunkt einer Klinik sei außerdem, dass sich dort die Kinderabteilung gleich um die Ecke befindet, so Leiprecht weiter.

Martina Gropp-Meier, Chefärztin der Frauenklinik an der OSK, ergänzt: „In Notsituationen kann im Krankenhaus schneller agiert werden.“ Sie sagt aber auch: Für eine Hausgeburt spreche „die intime und gewohnte Umgebung“. Zu Hause sei „lediglich die Hebamme dabei, es gibt keinen Personalwechsel unter der Geburt“.

Bei sorgfältiger Risikoabwägung hat Medizinerin keine Bedenken gegen Hausgeburt

Generell findet Gropp-Meier es gut, wenn werdende Eltern sich aussuchen können, wo ihr Kind zur Welt kommt. Liege eine unkomplizierte Schwangerschaft ohne Begleiterkrankungen der Mutter vor, „ist bei der Hausgeburt das Risiko vergleichbar mit einer Klinikgeburt“, so die erfahrene Ärztin weiter. Sofern eine sorgfältige Risikoabwägung vorgenommen werde, gebe es keine Bedenken gegen eine Hausgeburt.

Ihrer Ansicht nach informieren die Hebammen im Kreis „ihre Patientinnen sehr gut darüber, dass eine Weiterbetreuung im Krankenhaus nicht gleich Kaiserschnitt bedeutet, sondern einfach nochmal eine andere Unterstützung herbeigezogen wird“. Die werdenden Mütter seien dann in der Regel „sehr offen für unsere Behandlungsvorschläge“.

„Können nur gesunde Frauen mit gesundem Baby im Bauch zuhause betreuen“

Auch Rudolph sagt: „Natürlich können wir nur ganz gesunde Frauen mit einem gesunden Baby im Bauch zuhause betreuen.“ Ausschlusskriterien sind den gesetzlichen Krankenversicherungen zufolge beispielsweise Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, Adipositas, insulinpflichtige Diabetes der Mutter, eine Thrombose, ernste Infektionen während der Schwangerschaft oder vorausgegangene Kaiserschnitte. „Da muss man genau abwägen, ob eine Frau nicht besser im medizinischen Umfeld einer Klinik aufgehoben ist“, sagt Rudolph.

Ist nur für gesunde Frauen mit einem gesunden Baby im Bauch eine Option: die Hausgeburt. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa )

Abgesehen davon überwache sie während der Geburt die Herztöne des Kindes, checke Blutdruck und Temperatur der Frau und vergewissere sich, dass das Köpfchen des Babys an der richtigen Position liege, so die 27-jährige Hebamme weiter. Sollten die kindlichen Herztöne unregelmäßig oder die werdende Mutter zu erschöpft sein oder es zu einem Geburtsstillstand kommen, empfehle sie auch kurzfristig noch den Transport ins Krankenhaus, sagt Rudolph. Rund 15 Prozent der werdenden Mütter habe man bisher doch noch in die Klinik verlegt.

„Körper von Mutter und Kind zeigen sehr früh an, wenn etwas nicht stimmt“

Dass im Notfall kostbare Zeit fehlen könnte, glaubt Rudolph nicht: „Die Körper von Mutter und Kind zeigen sehr früh an, wenn etwas nicht stimmt. Wir merken das schnell, weil wir die Frau ja schon während der gesamten Schwangerschaft hindurch betreuen.“ Durch die engmaschige 1:1-Betreuung vor, während und nach der Geburt lerne man eine Frau so gut kennen, dass man sehr empathisch auf sie eingehen könne. Anders als im Kreißsaal: Dort, so Rudolph, bekomme eine werdende Mutter die Hebamme zugewiesen, die gerade Dienst habe.