Eine arglose Seniorin wird in Weingarten von Betrügern um Schmuck und Bargeld im Wert von über 100.000 Euro gebracht. Die Täter hatten sich als Bankmitarbeiter und Kriminalbeamte ausgegeben: Diese Zeitungsmeldung, vergangene Woche veröffentlicht just am Tag der Gründungsversammlung, machte noch einmal deutlich, warum es einen Verein wie „Gemeinsam sicher im Landkreis Ravensburg“ dringend braucht.

Wer sich einsetzt, wird unterstützt

Die neue Initiative, die sich auf ein breites Bündnis an Unterstützern verlassen kann, will Projekte initiieren, die der Kriminalprävention in den Städten und Gemeinden des Kreises dienen. Gleichzeitig aber sollen auch Institutionen unterstützt werden, die sich mit ihren Aktivitäten und Ideen vorbeugend für andere und das Gemeinwohl stark machen. Vorbildliches Verhalten soll gewürdigt werden.

Bürgermeisterin Vorsitzende

Zur Vorsitzenden von „Gemeinsam sicher im Landkreis Ravensburg“ wurde die Amtzeller Bürgermeisterin Manuela Oswald gewählt, Stellvertreter ist Polizeipräsident Uwe Stürmer.