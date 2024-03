„Stage! Forum für Bühnenkunst“ heißt ein neuer Verein in Ravensburg, den sieben theaterbegeisterte Menschen - Profis im Bereich Schauspielerei, Regie und Musik - im Herbst 2023 gegründet haben. Seitdem brennen die fünf Frauen und zwei Männer leidenschaftlich für ihr Projekt, dessen Inhalte, Angebot und Hintergrund so ungewöhnlich wie vielversprechend sind.

Unter dem Motto „Stage! Verein(t) - Internationales Bühnenkunst-Spektakel“ stellt sich der Verein am Freitag, 8. März, in der Dreifaltigkeitskirche in Ravensburg der Öffentlichkeit vor. Die Startveranstaltung soll demonstrieren, was die Gruppe in Zukunft unter dem Anspruch höchster Professionalität anpacken möchte. Man darf gespannt sein, welch buntes Potpourri an diesem Abend geboten wird. So ungewöhnlich der Aufführungsort, so ungewöhnlich das Programm.

Theaterprojekt mit Kindern unterschiedlicher Herkunft

Der 1974 in Istanbul geborene Emrah Elciboga hat bereits in seiner Heimatstadt als Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler Erfolge gefeiert. 2017 bot ihm der damalige Leiter des Theaters Ravensburg, Albert Bauer, an, bei einem Theaterstück mit Schauspieler Alex Niess Regie zu führen. Danach folgten weitere Inszenierungen, zuletzt „Name: Sophie Scholl“ am Theater Ravensburg. Die Theaterpädagogin Katrin Schneckenburger, die neben Theaterarbeit in Haftanstalten seit 2016 auch das interkulturelle Kindertheater „Momos Welt“ leitet, inszenierte gemeinsam mit ihm ein Theaterprojekt mit Kindern aus unterschiedlichen Herkunftsländern.

Der Verein „Stage“ mit den beiden Vorstandsvorsitzenden Emrah und Zeynep Ela Elciboga, in Ravensburg geborene Integrationsmanagerin, verschreibt sich dem Ziel, Kultur und vorrangig Darstellende Kunst zu fördern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf sozial relevanten und interkulturellen Themen. Damit und mit gelebter Offenheit und Toleranz sollen auch die Alters- und Personengruppen angesprochen werden, die das gängige Kulturangebot der Stadt nicht erreicht.

„Wir möchten Integration kreativ geschehen lassen“, Julia Boskovic

Mit regelmäßigen Bühnenvorstellungen - auch in Schulen und sozialen Einrichtungen - möchte der Verein sich zu einer interkulturellen Begegnungsstätte für Menschen unterschiedlicher Herkunft entwickeln, hier lebenden Bürgern eine kulturelle Heimat schaffen und damit zur Völkerverständigung in Ravensburg beitragen.

Neben der Förderung der Darstellenden Kunst sieht der Verein in seiner Arbeit das Potenzial, der größer werdenden Angst vor dem Fremden und einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Er sieht in Kunst das verbindende Element, negative Energien aufzulösen. „Wir möchten Integration kreativ geschehen lassen“, sagt Vereinsmitglied, Sängerin und Songwriterin Julia Boskovic und weiß außerdem aus eigener Erfahrung: „Kunst heilt!“

Die Kulturlandschaft der Stadt nachhaltig prägen

„Stage!“ setzt sich zum Ziel, die Kulturlandschaft der Stadt nachhaltig zu prägen. Das Angebot soll neben Theater, Musik und Tanz auch Vernissagen, Literaturlesungen oder Festivals enthalten. Theaterpädagogische Workshops, Schauspiel- und Gesangsunterricht und Vieles mehr sowie die Kooperation mit regionalen und überregionalen Kultureinrichtungen schweben den Vereinsmitgliedern vor.

„Konkurrenz ist wichtig“, sagt Zeynep Ela Elciboga. „Sie ermöglicht Weiterentwicklung und eine andere Sichtweise auf Kunst“. Die Suche nach Räumlichkeiten läuft auf vollen Touren. Kein einfaches Unterfangen, schließlich soll der Raum eine Kapazität von 150 Zuschauern bieten sowie ein kleines Café und Backstage-Belange ermöglichen.

Vereinsmitglieder arbeiten ohne Gage

Förderungen seitens der Stadt, des Bundesprogramms „Demokratie leben“, der Bürgerstiftung sowie der Kreissparkasse Ravensburg decken die Kosten der Startveranstaltung. Akteure und Vereinsmitglieder arbeiten ohne Gage. Ein Eintritt wird nicht erhoben, Spenden sind willkommen.

Im Rückblick auf die vielen Hindernisse, die seit der Vereinsgründung zu bewältigen waren, sagt Emrah Elciboga schmunzelnd: „Wer in Istanbul Auto fahren kann, kann es überall!“ Er sei zuversichtlich und wisse, was alle sieben „Stage!“-Mitglieder leisten könnten.

Das „Stage! Verein(t) – Internationales Bühnenkunst-Spektakel“ am Freitag, 8. März 2024, beginnt um 19 Uhr in der Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in der Ravensburger Weststadt. Ein Vorprogramm gibt es bereits ab 18.30 Uhr.