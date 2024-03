Neuer Rekord bei der Ravensburger Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte 2023 so viele Fälle wie noch nie zu bearbeiten: 28.167 Stück. Im Vorjahr waren es noch gut 27.500 Verfahrenseingänge, die nicht gegen Unbekannt, sondern gegen bekannte Beschuldigte geführt werden. Es handelt sich laut dem Leiter der Staatsanwaltschaft, Alexander Boger, um einen „gewaltigen Anstieg“ von rund 20 Prozent über die vergangenen neun Jahre, die er schon im Amt ist. In dieser Zeit habe zum Beispiel der Betrug im Internet stark zugenommen.

29 Mal wegen Mord und Totschlag ermittelt

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl der Verfahren wegen der Verbreitung von Pornografie zugenommen (550 Fälle, 2022: 425 Fälle) und es wurde mehr geklaut (2998 Diebstahlsdelikte, 2022: 2550).

Auch bei Mord- und Totschlag gab es eine Zunahme: Zu Verfahren wegen solcher Kapitaldelikte kam es 29 Mal (2022: 27 Fälle). Den größten Teil machen Verkehrsstrafsachen mit rund 5400 Fällen aus (2022: rund 5500 Fälle).

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ist für eine Region zuständig, in der 650.000 Menschen leben - zum Zuständigkeitsbereich gehören die Landkreise Biberach und Ravensburg, Teile des Landkreises Sigmaringen und des Bodenseekreises.

Kein weiteres Personal in Aussicht

Durch den Anstieg der Verfahren steige der Druck auf die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - jeder von ihnen habe pro Jahr um die 1000 neue Verfahren zu bearbeiten, so Boger.

Den Personalmangel, der sich daraus ergibt, habe er an die Landesregierung kommuniziert, er stehe in Verhandlungen dazu. Im Moment sei aber nicht absehbar, dass die Anzahl der Staatsanwälte in Ravensburg erhöht wird. Das führe möglicherweise dazu, dass Verfahren im Schnitt länger dauern.