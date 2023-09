In den Leerstand des Restpostenverkaufs „Kaufhaus X“ in Ravensburg zieht ein Geschäft mit ähnlichem Konzept ein. Am Samstag, 9. September, um 9 Uhr eröffnet in der Ravensburger Schubertstraße 36 gleich neben dem NAR–Supermarkt eine „Action“-Filiale. Das hat das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Die Kette hat ihren Sitz in den Niederlanden, betreibt inzwischen 490 Märkte in Deutschland und ist nach eigenen Angaben weiter auf Expansionskurs.

Nur vereinzelt Lebensmittel im Sortiment

Zwei Drittel des Sortiments wechseln nach Angaben des Unternehmens ständig. Das kommt wahrscheinlich daher, dass Sonderposten für den Weiterverkauf in den Märkten aufgekauft werden. Eine Presseanfrage zum Geschäftskonzept blieb am Donnerstag unbeantwortet.

Zur Produktpalette gehören unter anderem die Bereiche Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug, Haushaltswaren, Körperpflege und Textilien. Zwar bezeichnet sich das Unternehmen selbst als „Non–Food–Discounter“, doch auch abgepackte Lebensmittel wie Süßigkeiten oder Getränke sind im Sortiment zu finden.

Läden in Haupteinkaufsstraßen sind der Kette zu teuer

Zu den Kriterien, nach denen „Action“ seine Läden aussucht, gehören laut Pressemitteilung ausreichend Parkplätze. Teure Innenstadtlagen meide man bewusst, um Kosten zu sparen. In Ravensburg seien 15 bis 20 Mitarbeiter in Voll– und Teilzeit angestellt, man suche aber noch Verstärkung.