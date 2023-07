Ravensburg

Neue Spielelemente für den Grüngürtel der Altstadt

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Die circa eineinhalb Meter großen Puzzleteile sind mit Sprungfedern ausgestattet, fördern den Gleichgewichtssinn und machen richtig Spaß. (Foto: Stadt Ravensburg )

Mathilda (6), Leonard (9) und Rafael (11) freuen sich über die neuen Spielgeräte am Grünen Ring in der Schussenstraße. Nun können sie bei einem Ausflug in die Altstadt oder beim Warten auf den Bus auf den acht Puzzleteilen nach Herzenslust hüpfen.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 10:07 Von: sz