Neue Locations für die Ravensburger Kunstnacht

Zur Ravensburger Kunstnacht am Freitag, 22. September, öffnen Museen, Galerien und Ateliers von 18 bis 23 Uhr ihre Türen. 25 Ausstellungsorte bieten einen facettenreichen Kunstgenuss. Blaue Leuchtstoffröhren markieren die Orte und führen die Besucher zu inspirierenden künstlerischen Arbeiten.

Eröffnet wird die Kunstnacht um 17:30 Uhr im neu gestalteten Friedenshof der St. Jodok Kirche. Mit einer Installation greifen Schüler des Kunstprofils der 8. Klasse am Welfen–Gymnasium das Thema „Frieden“ auf. Bei schlechter Witterung findet die Eröffnung in St. Jodok statt.

Neben bekannten Ausstellungsorten wie dem Kunstmuseum, dem Museum Humpis–Quartier, dem Heilig–Geist–Spital und der Sparkassengalerie Ravensburg gibt es dieses Jahr auch zahlreiche neue Locations wie den Showroom des Beleuchtungsgeschäfts Create Light zu entdecken. So lässt das DHBW — Center for Immersive Media (CIM) das Publikum auf dem Marienplatz mit einer Rauminstallation, die reale und computergenerierte Einflüsse in Echtzeit vereint und diese in eine audiovisuelle Raumerfahrung übersetzt, Teil eines faszinierenden Wechselspiels von Technologie und Realität werden.

Als besonderes Highlight mit dabei in diesem Jahr ist die Art Box. Viz Michael Kremietz gilt als einer der wichtigsten Klangkünstler Süddeutschlands. Seine meist analog erzeugten Klangbilder bewegen sich zwischen Ghost Drones, Ritual Sounds, Meditation und dark Ambient.

Etwas Besonderes für die Ohren gibt es auch in der Pop–UpZone. Auf der mobilen Pop–Art–Bühne „Freispiel“ finden im Laufe des Abends durchgehend Kurzkonzerte statt und verschiedene DJs legen auf. An zahlreichen Locations der Kunstnacht sind an diesem Abend Konzerte, Führungen oder Performances zu erleben. Die jeweiligen Orte und Uhrzeiten sind im Programmheft nachzulesen.

Im Museum Humpis–Quartier zeigen die Plastiken aus Keramik von Gernot Strüver ein breites Spektrum organischer Formen. Nur einen Sprung entfernt, in der Buchhandlung von Anna Rahm sind Linolschnitte, Monotypien und Collagen von Stefanie Siering ausgestellt. Die Künstlerin arbeitet in kleinen und großen Formaten, mit verschiedenen Materialien wie Öl, Acryl und Metall. Im Figurentheater untersucht Ekkehard Drechsel in seinen fotografischen Collagen sich wandelnde Form und Ausdruck von Schaufensterfiguren.

Auch Orte der Begegnung wie der Seniorentreff, das Mehrgenerationenhaus und das Café im Bezner Areal sind als Ausstellungsorte der diesjährigen Kunstnacht mit dabei. Anhand der ausgestellten künstlerischen Werke wird die Auseinandersetzung der Kunstschaffenden mit essentiellen Themen und Fragestellungen sichtbar.

Der Besuch der Ravensburger Kunstnacht ist in diesem Jahr erstmals kostenlos. Das Programmheft mit allen Teilnehmern liegt in der Touristinformation und den Ausstellungsorten aus, kann aber auch unter www.ravensburg.de/kunst–nacht abgerufen werden.

www.ravensburg.de/kunst-nacht