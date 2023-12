Neue Fortbildungsreihe des Netzwerk Demenz startet

Das Netzwerk Demenz will mit Vorträgen und Veranstaltungen die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz verbessern. Dabei gilt es, Angehörige und Betreuende zu stärken, Vertrauen aufzubauen und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung heißt. Unterschiedliche Referenten vermitteln lebensnahes Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit dementiell Erkrankten.

Zwei zehnteilige Fortbildungsreihen starten am 6. Februar im katholischen Gemeindehaus in Reute (dienstags) und am 7. Februar im ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau (mittwochs) jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Es besteht auch die Möglichkeit an einzelnen Fortbildungsangeboten der Veranstaltungsreihen teilzunehmen.

Das Fortbildungs-Netzwerk Demenz im ZfP Südwürttemberg am Standort Weissenau ist ein Angebot des Landkreises Ravensburg und für Angehörige von dementiell Erkrankten und Ehrenamtlichen kostenlos. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Platzbestätigung möglich, die Anmeldung erfolgt per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 0751/76012564.

Veranstaltungsprogramm