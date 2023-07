Nachdem das Wasser von zwei Brunnen in Ravensburg Anfang der Woche giftgrün eingefärbt worden ist, wird die Stadtverwaltung Ravensburg Anzeige erstatten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem gibt es Erkenntnisse zur verwendeten Farbe.

Ergebnis der Wasserprobe liegt vor

Am Montag war das Wasser im Schadbrunnen am Marienplatz plötzlich grün, am Dienstag in einem Brunnen an der Ecke Karlstraße/Eisenbahnstraße. Die Untersuchung einer Wasserprobe ergab, dass die grüne Farbe durch den Stoff Uranin, den der Täter in das Wasser gegeben haben muss, verursacht wurde, so die Polizei. Wie schon die Stadt teilte nun auch die Polizei mit, dass keine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt davon ausging.

Polizei bittet jetzt um Hinweise

Die Stadt musste das Wasser in beiden Brunnen austauschen — mehrere Zehntausend Liter Frischwasser wurden eingefüllt und die Brunnen gereinigt. Die Anzeige lautet daher auf Sachbeschädigung, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler bitten Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Verschmutzung geben können, sich unter Telefon 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

In anderen Städten wie Bonn und Regensburg hatte es auch schon grün gefärbte Brunnen gegeben — zu den Aktionen bekannten sich dort jeweils Gruppen von Klimaschützern.