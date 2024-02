Neue Chefärztin am ZfP

Sabine Müller ist neue Chefärztin der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZfP-Standort in Weißenau. Sie war zuvor an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Ulm, zunächst als Fachärztin, dann als (zeitweise auch leitende) Oberärztin. Am ZfP kümmert sich die 48-Jährige nun gemeinsam mit dem pädagogisch-pflegerischen Leiter Frank Happich um Personalmanagement, Budget und Investitionsmittel, um Organisation und Qualitätsmanagement der Abteilung. Darüber hinaus ist sie bezüglich der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen letztverantwortlich.