Die Polizei Ravensburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die derzeit auch in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee die Runde macht. Laut Polizeibericht geht es um Geldanlagen, die traumhafte Renditen bei einer Laufzeit von nur zwei Jahren garantieren - angelegt als Festgeld. Bei solchen Angeboten sei Vorsicht geboten, warnt die Polizei.

Betrügerische Webportale für Festgeld seien nur schwer von seriösen Angeboten zu unterscheiden. Und so gehen die Betrüger laut Polizei vor: Der Kunde legt sein Erspartes für einen bestimmten Zeitraum fest an. Zunächst wirkt die Anlage seriös, die Kontoauszüge machen was her, und das Opfer hat ein gutes Gefühl.

Die Anleger werden zunächst auch engmaschig telefonisch von vermeintlichen Bankberatern betreut. Das böse Erwachen kommt dann am Ende der Anlagezeit, wenn es um die Auszahlung geht. Dann sind die Betrüger mit dem Geld bereits verschwunden.

Überweisung geht direkt an die Betrüger

Denn oft überweisen die Opfer im Glauben, ihr Geld auf ein festes Anlagekonto zu überweisen, direkt an die Betrüger im Ausland, erklärt die Polizei. Dabei machen sich die Täter den sogenannten IBAN-Trick zunutze: Die Opfer überweisen ihr Erspartes an ihren eigenen Namen mit einer ausländischen Kontoverbindung und glauben so, ein Konto im Ausland zu besitzen. Da die Empfängerbanken jedoch nicht verpflichtet sind, den Namen des Kontoinhabers in Verbindung mit der IBAN zu überprüfen, bleibt der Geldfluss für diese meist unentdeckt.

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat bereits mehrere Ermittlungsverfahren mit dieser Betrugsform bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Aussichten auf einen Ermittlungserfolg sehen jedoch düster aus. Laut Polizeibericht hat ein Opfer rund 700.000 Euro „investiert“ - das Geld konnten aber auch die Ermittler nicht mehr zurückholen.

Ausschließlich zu seriösen Banken gehen

Die Kriminalbeamten warnen daher: „Legen Sie Ihr Geld ausschließlich bei seriösen Banken und Kreditinstituten an. Prüfen Sie verlockend klingende Angebote akribisch, und lassen Sie sich weitere Angebote machen. Überweisen Sie kein Geld auf ein ausländisches Konto! Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.“