Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ravensburger Innenstadt geht ab Montag weiter. Damit wird es im Zentrum auch neue Baustellen geben.

Der Bauabschnitt am nördlichen Marienplatz war im Dezember soweit fertiggestellt worden, dass der Christkindlesmarkt wie geplant stattfinden konnte. Ab Montag verlegen die Technischen Werke Schussental (TWS) jetzt laut einer Pressemitteilung die Pflastersteine im Bereich Rathaus, Blaserturm und Lederhaus und stellen dort den ursprünglichen Zustand der Oberfläche wieder her. Zuerst wird die provisorische Asphaltschicht am Marienplatz wieder entfernt, die dort für den Christkindlesmarkt aufgetragen wurde.

Marienplatz wird nicht angefahren

Wir erledigen die abschließenden Arbeiten in diesem Bereich abschnittsweise, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird Andreas Wuhrer, Teamleiter Planung und Bau bei der TWS, in der Mitteilung zitiert.

Ganz ohne Einschränkungen gehe es aber nicht: Die Buslinien 1 und 4 bedienen während der Bauphase die Haltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital nicht. Der Busverkehr wird entsprechend umgeleitet.

Die Bauarbeiten hängen laut TWS stark von der Witterung ab. Wann sie beendet sein werden, könne man deshalb im Moment noch nicht sagen.

Nach der Fasnet geht es weiter

Auf Höhe der Deutschen Bank bereiten die TWS schon den Abzweig der Fernwärmeleitung vom Marienplatz in die Bachstraße vor. Die Bauarbeiten hierzu sollen nach der Fasnet Mitte Februar starten. Wenn die Witterung es zulässt, soll dieser Abschnitt bis Ostern abgeschlossen sein.

Nach Ostern geht es dann in der Bachstraße im Bereich zwischen der Deutschen Bank und dem Modehaus Bredl weiter. Die Bachstraße werde in diesem Jahr das „Schlüsselelement“ für das Fernwärmenetz. Hier planen die TWS zwei bestehende Teilnetze miteinander zu verbinden.