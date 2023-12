Eine neue Ausstellung im Haus 34 in der Obere Breite Straße 34 in Ravensburg wird am Samstag 16. Dezember, um 17 Uhr eröffnet. Der Ravensburger Künstler Mica One zeigt seine Arbeiten unter dem Titel „Fountain of Life“. Die vielschichtigen Bilder des gelernten Theatermalers, studierten Künstlers und Tätowierers greifen immer seine Ursprünge im Graffiti auf und bilden somit eine Brücke zum urbanen Leben, heißt es in der Ankündigung. Während der Vernissage findet die Aktion „Haus 34//34er-Kalender“ statt zu Gunsten des Vereins Brennessel Ravensburg. Mehr Informationen gibt es online auf www.haus34.cm.