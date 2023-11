Neue Ausgabe des Magazins „Oberland“ ist erschienen

Die Hyperinflation, das Wirtshaussterben, die Geschichte der vergessenen Privatboten auf dem Land, die Herausforderung Landkreis-Campus Ravensburg oder die privaten Zeichnungen aus dem Internierungslager im Wurzacher Schloss ‐ Das gerade erschienene Oberland-Heft 2/23 widmet sich laut Pressemitteilung des Landratsamtes den nicht einfachen, aber spannenden Beiträgen aus Kultur, Geschichte und Natur in Oberschwaben.

Fünf Jahre nach dem ersten Weltkrieg stellte das Krisenjahr 1923 eine harte Bewährungsprobe dar. Ulrich Kees, Leiter des Kreisarchivs, zeigt anhand der Geldsammlung des Ravensburger Kreisarchivs, die Zeit der Hyperinflation auf. Die Planungs- und Bauaufgabe des Landkreises Ravensburg nimmt Ursula Rückgaur, Kreisbeauftragte für Denkmalpflege, in den Blick. Der Fokus liegt auf dem Landkreis-Campus Ravensburg. Franz Schwarzbauer, ehemaliger Kulturamtsleiter der Stadt Ravensburg, nimmt die Leserschaft mit in die Ausstellung „Gezeichnetes Land“ von Martin Oswald, die im Neuen Ravensburger Kunstverein zu sehen war. Er nimmt diese Ausstellung zum Anlass, sich der Landschaftsthematik aus unterschiedlichen Perspektiven zu widmen.

Das Heft ist in Buchhandlungen erhältlich und bei den Kulturhäusern des Landkreises per Mail an [email protected] oder unter Telefon 0751/859510 zu bestellen. Ein Einzelheft kostet sieben Euro, ein Jahres-Abonnement zwölf Euro ‐ zuzüglich Versand.