Wie kommt ein Musiker aus dem Ruhrgebiet ausgerechnet nach Oberschwaben? Seit Anfang 2021 hat der Oratorienchor Liederkranz, der älteste Laienchor Ravensburgs, einen neuen Chorleiter: den Tenor, Kirchenmusiker und Dirigenten Peter Schmitz aus Mönchengladbach. Und obwohl Schmitz in der denkbar schwierigsten Zeit der Corona-Epidemie hierher kam, fühlte er sich sofort heimisch mit diesem Ensemble. Und bekräftigt diese Aussage mit einem fröhlichen Lachen.

Der frühere Chorleiter Gregor Simon hatte ihn im September 2020 angefragt, weil er sich verändern und wieder mehr als Organist und Komponist arbeiten wollte und Schmitz von dessen zweitem Wohnsitz Ochsenhausen kannte. Dorthin war Schmitz seiner Frau gefolgt, die elf Jahre lang als Musiklehrerin und Leiterin der Städtischen Musikschule Ochsenhausen angestellt war. In der Region hatte er auch schon mit drei Chören ‐ dem Konzertchor Federsee, den Cantemus Frauenstimmen Ehingen und dem Silcherchor Donau-Bussen (bis 2019) ‐ gearbeitet.

Konzerttourneen in Europa, Russland und Japan

„Ans Pendeln bin ich seit 13 Jahren gewöhnt“, sagt der 1965 in Meerbusch bei Düsseldorf geborene Rheinländer, ein Vollblutmusiker mit vielen Facetten: Studium der Kirchenmusik an der Folkwang-Hochschule Essen im Seminar bei Gisbert Schneider, wie auch der Kommilitone Stephan Debeur, seit 2000 Organist in Weingarten. Nach dem A-Abschluss in Kirchenmusik mit Auszeichnung studierte Schmitz Gesang, Stimmfach Tenor, und wurde nach Meister- und Interpretationskursen als Solist von vielen internationalen Festivals und zu Konzerttourneen in Europa, Russland und Japan eingeladen.

Da stellt sich nach dieser längeren Aufzählung doch wieder die Frage: wieso Chorleiter in Oberschwaben, wenn man selbst mit berühmten Ensembles wie den Neuen Vocalsolisten Stuttgart oder dem Drottningholms Baroque Ensemble gearbeitet hat?

Zuerst habe ich etwas gezögert, weil ich gerade den dritten Chor aus Zeitgründen abgegeben hatte. Auch die Proben in der Weingartener Aula mit großem Sicherheitsabstand im Herbst 2020 konnten ja nur mit viel Aufwand stattfinden. Aber was soll ich sagen, es war einfach ein glückhaftes Zusammentreffen mit den Chormitgliedern, beschreibt Schmitz die Aufbruchstimmung dieser Zeit, und man hört die beiderseits positive menschliche Erfahrung heraus.

Natürliche Autorität und andere Herangehensweise

Ein Neubeginn im Zeichen einer anregenden Kreativität, die „gut für die Gemeinschaft“ war und sich beim zweiten Lockdown mit vielen digitalen Formaten über die nicht möglichen gemeinsamen Proben hinweg half. „Mit Chor-Chats, Video-Calls, spielerischem Ausprobieren blieb die Kommunikation stabil“, sagt auch Jochen Pfleghaar, der zur selben Zeit zum Vorstand gewählt wurde. Der Chor war mit seinen 70 Mitgliedern hoch motiviert, in mehreren Registern gut aufgestellt und man verstand sich auf Anhieb. Außerdem überzeugte und begeisterte den Chor, so Pfleghaar, die natürliche Autorität und die ganz andere Herangehensweise, eine „zauberische Pädagogik“ beim Proben.

In kleinen gemischten Stimmgruppen längere Ausschnitte erst einmal spontan singen und die Musik spüren, nicht stur Takt für Takt durchgehen, sondern freier, sensibler für den Einzel- und den Gesamtklang sein, das machte Freude.

Proben für das Oratorium „Die letzten Dinge“

Seit dem Sommer laufen die Proben für das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr, sicher kein allgemein bekanntes Werk der Romantik. Das Besondere daran: Dieses Werk ist zwar für einen Laienchor, vier Solostimmen und ein Orchester in Doppelbesetzung geschrieben, aber Peter Schmitz findet eine Bearbeitung in der Klavierfassung (Robert Weinsheimer), mit Harmonium (Christoph Lahme) und Pauken (Joseph Hayd), deren Erstaufführung er 2022 in der Stiftskirche Buchau in derselben Instrumentalbesetzung mit großem Erfolg dirigiert hat, musikalisch differenzierter und überzeugender.

„Die letzten Dinge“ zitieren Texte aus der Offenbarung, „tröstliche Bilder neben dramatischen Akzenten“, sagt Schmitz, der gespannt ist auf die akustische Wirkung in der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg. Und für den guten Klang sollte diese gut gefüllt sein.

Das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr ist am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg zu erleben. Weiteres zu Konzert und Chor unter www.oclkrv.de.