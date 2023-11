Der Ravensburger Verein „Vivi Kune ‐ gemeinsam leben“ sucht seit Jahren einen Bauplatz oder ein Gebäude für ein Wohnprojekt ‐ und ist jetzt endlich in Berg fündig geworden. Der Verein wäre gern im Neubaugebiet Ortsmitte III in Schmalegg zum Zug gekommen, aber dort hat die Gruppe kein ausreichend großes Grundstück gesehen. Jetzt sucht die Gruppe Mitstreiter für die Finanzierung des Baus ‐ und künftige Mitbewohner.

Langwierige Suche nach Grundstück jetzt vorbei

Vier Mitglieder der Gruppe sitzen im Garten hinter einem landwirtschaftlichen Anwesen am Ortsrand von Berg-Weiler: Sabine Meier, Reiner Manghard, Sonja Grauberger und Lilly Huber. Sie stellen sich vor, wie sie dort Gemüse anbauen, wie sich Hühner tummeln und sich ihr Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen erfüllt hat, den sei seit 2017 verfolgen.

Reiner Manghard hat in der anstrengenden Suche nach einem Grundstück irgendwann das von ihm geerbte Haus mit Garten am Ortsrand in Berg-Weiler ins Gespräch gebracht.

Für Bürgermeisterin passt das Projekt gut nach Berg

Ein Architekt berät die Gruppe bereits und hat sich das alte Bauernhaus angeschaut. Das werde man abreißen müssen, erklären die Mitglieder. Dann entstehe dort ein Neubau aus Stroh und Lehm, in dem 20 bis 25 Menschen leben können. Aufgrund bestehender Bauvorschriften wisse man, wie hoch und groß man an dieser Stelle bauen darf. „Das Gebäude soll ins Dorf mit seinen Eindachhöfen passen“, sagt Manghard. In seiner Kindheit habe es 15 aktive Bauern in dem Ort gegeben, heute nur noch zwei, erinnert er sich.

Für Bürgermeisterin Manuela Hugger passt so ein Wohnprojekt gut nach Berg-Weiler. „Schon deshalb, weil ich sehr dafür bin, dass wir mehr innen verdichten ‐ also in bereits bebautem Gebiet, anstatt im Außenbereich der Landwirtschaft Flächen zu entziehen“, sagt sie.

Gemeinschaftliches Leben stößt im Rathaus auf offene Ohren

Auch gesellschaftspolitisch möchtte der Verein etwas bewegen. Die Gruppe will einen Film über gemeinschaftliches Wohnen in der Region vorführen und zur Frage diskutieren: „Gibt es ein Recht auf wohnen?“ Mit mehreren Menschen zusammenzuleben könne eine Antwort auf mehrere gesellschaftliche Fragen sein, ist Reiner Manghard überzeugt. Zum Beispiel die, wie man weniger Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf braucht, indem man Räume gemeinsam nutzt. Oder wie ein Wohnform aussehen könnte, wenn die Kinder erwachsen und aus dem Haus sind, das für ein Paar dann viel zu groß ist.

Das Anwesen am Rande von Berg-Weiler soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, in dem bis zu 25 Menschen zusammenleben können. (Foto: Lena Müssigmann )

Der Verein Vivi Kune treffe mit dem Ziel, Lebensraum mit anderen Menschen zu teilen, in der Verwaltung auf offene Ohren. „Die Idee eines gemeinschaftlichen Lebens ist dieselbe, die wir mit unserem Projekt ,Solidarische Gemeinde’ verfolgen“, sagt Hugger. Mit diesem Projekt will Berg Impulse für eine seniorengerechte Entwicklung der Kommune setzen.

Finanzielle Hürde für Interessenten gibt es nicht

Die Ideen von Vivi Kune passten zur künftigen Quartiersentwicklung, findet Hugger. Sie sagt: „Und wir freuen uns, in unserer Gemeinde so engagierte, visionäre Menschen zu haben.“

Hintergrund Das Mietshäuser-Syndikat Rund 190 Hausprojekte in ganz Deutschland sind im Mietshäuser-Syndikat zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk selbstorganisierter Wohnprojekte verfolgt nach eigenen Angaben die Idee, Wohnraum zu „entprivatisieren“. Damit Wohnprojekte nicht wegen des Verkaufs oder Abrisses eines gemieteten Gebäudes heimatlos werden, können sie eine Haus-GmbH gründen, der das Gebäude gehört. Gesellschafter der Haus-GmbH ist neben dem Wohnprojekt das Mietshäuser-Syndikat. Weil das Mietshäuser-Syndikat einem Verkauf nie zustimmen würde, ist dieser ausgeschlossen. Mit diesem Konstrukt soll vergleichsweise günstiger Wohnraum für heutige und nachfolgende Generationen gesichert werden. Die Wohnprojekte unterstützen sich langfristig finanziell und zu Beginn mit Beratung der Neulinge. „Die Häuser denen, die drin wohnen“ lautet das Motto. Die Idee ist 1984 in Freiburg in der Hausbesetzer-Szene entstanden. Der Verein Mietshäuser-Syndikat wurde 1992 gegründet.

Die Vivi-Kune-Kerngruppe , die künftig in Berg-Weiler zusammen leben will, besteht aus neun Personen ‐ auch ein jüngeres Paar mit Kind ist dabei. Man suche weitere Interessenten. Wer einsteigen will, müsse nur Begeisterung, Elan und Ideen für das Projekt mitbringen, eine finanzielle Voraussetzung gebe es nicht.

Gebäude soll für immer ein Wohnprojekt sein

Gestiegenen Baukosten und -zinsen machen der Gruppe allerdings Schwierigkeiten. Darum möchte der Verein versuchen, gering verzinsten Direktkredite einzuwerben. Der Plan ist, das Gebäude ins sogenannte Mietshäusersyndikat zu bringen.

Das bedeutet, dass es dem Immobilienmarkt entzogen wird, weil ein Verkauf durch Vetorecht des Vereins Mietshäusersyndikat verhindert wird und das Gebäude somit langfristig dem Wohnprojekt zur Verfügung steht.

Gruppe arbeitet schon jetzt miteinander

Im Gebäude soll es elf autarke Wohneinheiten geben, zudem einen Gemeinschaftsraum mit Küche und Gästezimmer. Dort könnten auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden oder zeitweise ein Café betrieben werden, sagen die Mitglieder. Am gemeinschaftlichen Leben arbeitet die Kerngruppe schon jetzt, obwohl noch jeder für sich wohnt. Die Mitglieder probieren zum Beispiel bei einem Hüttenwochenende aus, wie sie miteinander harmonieren und wie sie miteinander arbeiten und kommunizieren wollen.

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.vivikune.de