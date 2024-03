Nach mehreren sehr trockenen Jahren hat der aktuelle Winter viele und langanhaltende Niederschläge gebracht. Die Wasserspeicher im Waldboden sind gefüllt. Darüber sind die Forstleute zwar einerseits froh. Andererseits haben sie auf den durchweichten Böden Probleme mit der Holzernte.

Der Winter ist für die Forstleute die Zeit der Holzernte.

Aber seit Oktober bis jetzt hatten wir eine sehr regenreiche Periode, sagt Bernhard Dingler, Leiter des Forstbezirks Altdorfer Wald bei Forst BW.

„Dazu kommt, dass es sehr mild war.“ Eigentlich sei gefrorener Boden ideal, um mit schweren Rückemaschinen in den Wald zu fahren. „Aber Bodenfrost ist selten geworden in Zeiten des Klimawandels.“

Auf Maschinenwegen und Rückegassen unterwegs

Je nach Standort seien die Böden im Wald aktuell sehr schlecht befahrbar. Am besten sehe es noch auf den stabileren Böden auf Moränenlehm mit Kies aus, besonders wenn der Wald am Hang liegt. Ganz ungünstig seien Tonböden in staunassen Senken. Wichtig ist dem Forstbezirksleiter, einen verbreiteten Irrtum auszuräumen: „Wir fahren nicht kreuz und quer durch den Wald.“ Die Erntemaschinen würden ausschließlich Maschinenwege und Rückegassen nutzen.

Um das Gewicht besser zu verteilen, sind die Forstleute mit drei- oder vierachsigen Fahrzeugen unterwegs, berichtet Dingler. „Konventionelle Traktoren mit zwei Achsen haben da nichts verloren.“ Wenn es matschiger wird, ziehen die Forstleute zusätzlich spezielle Bänder über die Räder, um die Fahrtrasse zu schützen. „Die Fahrzeuge graben sich dann nicht so tief ein“, sagt der Forstbezirksleiter.

Worüber sich die Bevölkerung beschwert

Die Benutzung der Bänder hat jedoch auch Nachteile: Zum einen wird das Rücken damit deutlich teurer, erklärt Dingler. Zum anderen tragen die Bänder viel Schmutz aus der Rückegasse auf die Waldwege. „Da beschwert sich dann die Bevölkerung“, weiß der Forstmann aus Erfahrung. Mit den verschmutzten Waldwegen müssen die Spaziergänger und Jogger dann so lange leben, bis die Holzernte beendet ist. Dann werden die Wege abgezogen und bei Bedarf neu gekiest, versichert Dingler.

Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen mit zu großen Schäden am Waldboden zu rechnen sei, würde die Holzernte verschoben. Aber die Forstleute stehen unter Druck: Ihnen sitzt die Angst vor dem Borkenkäfer im Nacken - besonders wenn es um Fichtenbestände geht. Befallene Baumstämme müssten so schnell wie möglich aus dem Wald geschafft werden, sagt der Forstbezirksleiter. Sonst würden die Käfer ausschwärmen und die umliegenden Wälder schädigen.

Er ist nur etwa 5 Millimeter groß, bringt aber riesige Bäume zu Fall - der Borkenkäfer. Seine Gänge unter der Rinde unterbrechen die Wasserzufuhr des Baumes und schwächen ihn so. (Foto: Holger Much )

„Januar und Februar waren extrem warm“, berichtet Dingler. Das führe dazu, dass die Käfer früher ausschwärmen als sonst. Die Borkenkäfer befallen vor allem geschwächte Bäume - wenn ein Sturm sie angeknackst und die Wurzeln abgerissen hat oder wenn es Schäden durch Schneebruch gibt. „Solche Bäume müssen wir finden, fällen, rausziehen, poltern und abfahren“, erklärt Dingler. Polter sind die gestapelten Baumstämme am Wegrand.

Mit Harz gegen Borkenkäfer wehren

Bäume, die gut im Saft stehen, können sich mit Harz gegen die Borkenkäfer wehren, erklärt der Forstbezirksleiter. Er erinnert an vergangene sehr regenarme Winter: Nach denen waren die Bäume so ausgetrocknet und geschwächt, dass sie den Borkenkäfern nichts entgegenzusetzen hatten. Deshalb ist Dingler über den vielen Regen insgesamt doch froh: Auch wenn er den Forstleuten die Arbeit erschwert - den Bäumen tut das Wasser auf jeden Fall gut.