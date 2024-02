Narren stürmen Ravensburger Rathaus

Mit einem närrischen Musikaufgebot ist am Mittwochnachmittag das Rathaus in Ravensburg überfallen worden. Gegen 13.30 Uhr nahm die Schwarze Veri Zunft das Amtsgebäude in ihre Gewalt.

Die Hexen mischten sich unter die Mitarbeiter und versuchten sie mit ihren Masken und Kostümen einzuschüchtern. Auch Oberbürgermeister Daniel Rapp, der als Barbie verkleidet war, bekam es mit der Angst zu tun, als er vollkommen wehrlos ein Fischbrötchen verdrücken musste. Um sich von den Qualen zu erlösen, übergab Rapp mit dem selbstgewählten Namen „Bart-bie“ widerwillig den Rathausschlüssel.

Auch der Erste Oberbürgermeister Simon Blümcke und Bürgermeister Dirk Bastin zeigten sich im pinken Kleid und mit blonder Perücke. Für die Räuberbande standen Speisen und Getränke bereit. Aus der „Stadtkasse“ wurden „echte“ Goldtaler an die Besucher verteilt.