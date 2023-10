Nachhaltiger November im Kapuziner Kreativzentrum

Im Rahmen des Projektes „Wie wollen wir leben?“ hat das Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg den Nachhaltigen November ausgerufen. Den ganzen Monat über beschäftigen sich diverse Veranstaltungen, Workshops oder Vorträge mit den Facetten eines nachhaltigen Lebens. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Los geht’s am Sonntag, 5. November, mit dem Kapuziner Kleiderbasar (14 bis 18 Uhr). Am Dienstag, 7. November, zeigt Pat Geddert, wie aus alten Zeitungen, Geschenkpapier und Versandkartons Figuren gebastelt werden können. Wolfgang Ertel gibt am Donnerstag, 9. November, in seinem Vortrag eine Einführung in den Ravensburger Klimakonsens. Der Samstag, 11. November, steht im Zeichen eines Videoworkshops, in dem Jugendliche ihre Zukunftsvisionen in kleinen Filmen zum Leben erwecken. Am Dienstag, 14. November, zeigt Nachhaltigkeitsbloggerin Amelie Prokop , wie man im Alltag viele kleine Dinge selbst nachhaltiger gestalten kann. Peter Knoll von der Hochschule Biberach referiert am Donnerstag, 16. November, darüber, wie die Zukunft der häuslichen Energiesysteme aussehen wird. Am Dienstag, 21. November, zeigt Anita Baumgärtner wie aus alten Kleidungsstücken Unikate gemacht werden können. „Einen Tag in meinem nachhaltigen Leben“ ‐ unter dieser Überschrift erzählt Amelie Prokop am Donnerstag, 23. November, von Möglichkeiten wie in kleinen Schritten der Alltag umweltbewusster gestaltet werden kann. Abschluss des Nachhaltigen Novembers bildet der Kapuzinertag am Sonntag, 26. November.

