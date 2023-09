Nachfolger für das „Kräutle“ in der Ravensburger Innenstadt steht fest

Mit dem Abschied von Ingrid Sehle aus ihrem „Kräutle“, dem Naturkostladen am Ravensburger Gespinstmarkt, endet eine Ära — doch mit dem Lebensmitteleinzelhandel an der Stelle geht es weiter. Ein Nachfolger steht bereit.

Der gebürtige Ravensburger freut sich über Innenstadtlage

Erhan Arslan wird den Laden zum Jahreswechsel übernehmen. Der gebürtige Ravensburger betreibt mit seiner Frau Juliane seit vier Jahren einen kleinen Supermarkt auf der Ravensburger Burachhöhe. Der 44–Jährige hatte vor zu expandieren, wie er sagt. „Wir haben schon länger nach einem weiteren Standort gesucht.“

Dass er nun einen Standort im Herzen der Altstadt gefunden hat, freut ihn besonders.

„Die Lage ist attraktiv. Auf dem neuen Gespinstmarkt hat man Lust zu verweilen“ Erhan Arslan

Das Paar hat langjährige Erfahrung im Handel

Er werde auf jeden Fall die Mitarbeiterinnen von Ingrid Sehle und die Ladeneinrichtung übernehmen.

Im Laden in der Hegaustraße ist er mit vielen Kunden per Du, grüßt sie beim Vornamen. „Wir machen unseren Beruf mit Leidenschaft“, sagt Arslan. Er und seine Frau seien gelernte Kaufleute, hinzu komme der Handelsfachwirt als Qualifikation und der Ausbilderschein, um junge Menschen im Einzelhandel auszubilden. Bevor sie das Geschäft auf der Burachhöhe von der Familie Arnegger, die aus Gesundheitsgründen nicht weitermachen konnte, übernahmen, waren sie schon lange Jahre selbständig mit einer Handelsagentur, wie er erklärt.

Für künftiges Konzept laufen Verhandlungen

Mit diesem Erfahrungshintergrund entwickelt er in den nächsten Wochen ein Konzept, wie es im Geschäft am Gespinstmarkt weitergehen soll. Was genau er anbieten wird, könne er noch nicht sagen. Er verhandle noch mit Lieferanten. Es werde aber mit Sicherheit beim Lebensmitteleinzelhandel bleiben. Welche Produkte er aus dem bisherigen „Kräutle“-Sortiment weiterhin anbietet, stehe auch noch nicht fest.

Die bisherige Inhaberin Ingrid Sehle hört zum Jahresende vor allem aus Altersgründen auf. Außerdem sei der Umsatz in den vergangenen Jahren gesunken, was unter anderem mit den zahlreichen Baustellen rund um ihren Standort zu tun gehabt habe.

Naturkostladen „Kräutle“ gibt es seit Jahrzehnten

In den 1980er–Jahren war sie Pionierin im Naturkosthandel gewesen. Heute ist das „Kräutle“ ein Markt, in dem man so gut wie alles für den Alltag bekommt — von der Seife übers Putzmittel, vom frischen Gemüse über Brot und Käse bis hin zu Getränken und Snacks. „Die Naturkost ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Sehle über den Wandel, den sie mit ihrer Geschäftsidee in gut 40 Jahren erlebt hat.