Nach Straßenverkehrsgefährdung sucht Polizei Beteiligten

Nach einem missglückten Überholmanöver, das in einem Unfall endete, ermittelt der Verkehrsdienst Ravensburg wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach einem Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 42-jährige Renault-Fahrerin laut Polizeibericht am Mittwochmorgen kurz vor 7.30 Uhr die B 32/Wangener Straße in Richtung Rotheidlen. Kurz vor dem Industriegebiet Gullen setzte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an und bemerkte im Überholvorgang einen im Gegenverkehr nahenden Ford Tourneo. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte die 42-Jährige nach rechts und kollidierte dabei mit dem überholten Lkw. Verletzt wurde niemand, der Schaden an Lkw und Renault beläuft sich insgesamt auf rund 5000 Euro. Zu einer Berührung mit dem Ford, der weiß mit grünen Streifen gewesen sein soll, kam es nicht. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort und wird nun als Zeuge gesucht. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8030 zu melden.