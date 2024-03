Nach mehr als zwei Jahren Prüfprozess zu einem möglichen Biosphärengebiet Oberschwaben scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Nachdem Bauern, Förster und Großgrundbesitzer vergangene Woche den Stopp des Prozesses gefordert haben, melden sich nun Naturschützer zu Wort. Sie wollen, dass der Dialog ergebnisoffen fortgesetzt wird.

„Die einzigen, die Ergebnisoffenheit zwar fordern, aber sich nicht daranhalten möchten, ist die Allianz der Grundeigentümer aus Landwirtschaft und Großprivatwald.“ Ulfried Miller

Prüfprozess soll fortgesetzt werden

„Einen ergebnisoffenen Prüfprozess haben die regionalen Akteure aus Kommunen, Verbänden, Institutionen und Wirtschaftsorganisationen gleich zu Beginn der aufkommenden Diskussion um ein neues Biosphärengebiet in Oberschwaben im Jahr 2021 beschlossen“, holt Ulfried Miller aus.

Der Regionalgeschäftsführer des BUND nimmt für seinen Verband, den Nabu und den Landesnaturschutzverband in einer Mitteilungen Stellung zu den aktuellen Biosphäre-Entwicklungen. Der Vorwurf der Naturschützer: „Die einzigen, die Ergebnisoffenheit zwar fordern, aber sich nicht daranhalten möchten, ist die Allianz der Grundeigentümer aus Landwirtschaft und Großprivatwald.“

Die Landesregierung in einer Moderatorenrolle?

Die Stimme der Land- und Forstwirtschaft und der betroffenen Grundstückseigentümer sei „natürlich sehr wichtig“, schreibt Miller.

„Mit ihrer aktuellen Forderung nach einem sofortigen Stopp dieses Prüfprozesses ignorieren sie allerdings, dass es auch andere Akteure in der Region gibt und dass die bisherigen Workshops zu den Themen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Regionalvermarktung und Tourismus viele neuen Ideen und Leitprojekte für eine nachhaltige Regionalentwicklung in Oberschwaben und im Allgäu gebracht haben.“

Das Land Baden-Württemberg habe dies mit einem „kleinen engagierten Prozessteam vor Ort und einer externen Moderation der Arbeitsgruppen“ ermöglicht.

Das wollen die Naturschützer

Geht es nach den Naturschützern, wird die Suche nach weiteren Projektideen und Netzwerken dieses Jahr weitergehen. Denn nun stünden Themen wie Moorschutz, klimaneutrales Oberschwaben, Bildung und Gesundheit an. Das zeigt, so Ulfried Miller, dass ein Biosphärengebiet kein klassisches Naturschutzprojekt, sondern ein Angebot des Landes für die nachhaltige Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum ist. Aus Sicht der Naturschutzverbände sind „die Ängste und Sorgen vor Bevormundung und Bürokratie, die von den Kritikern aktuell geschürt werden, zum jetzigen Zeitpunkt vollkommen unbegründet“.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Entscheidung?

Die Verbände sprechen sich klar für die Fortsetzung des eingeschlagene Zeitplans aus. Während die Kritiker schon jetzt, mitten im Prüfprozess, ohne genaue Karten - also ohne zu wissen, wo welche Biosphären-Zone liegen könnte - und im beginnenden Kommunalwahlkampf Entscheidungen fordern, betonen die Umweltverbände: „Erst ab 2025 soll in den Kommunen der Region entschieden werden, ob wir ein Biosphärengebiet brauchen, um die entwickelten Ideen auch umzusetzen. Und welches ein geeigneter Zuschnitt sein könnte.“ Den Prüfprozess zum jetzigen Zeitpunkt abzubrechen, würde den übrigen engagierten Akteuren in der Region nicht gerecht werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.