Nach Raubüberfall in Ravensburg schnappt Kripo drei Verdächtige

Sie sollen eine Frau in Ravensburg mit einem Messer bedroht und mit Pfefferspray angegriffen haben: Nach dem Vorfall am Abend des 25. Oktober in der Weißenauer Bahnhofstraße hat die Polizei jetzt drei Verdächtige geschnappt, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Die jungen Männer sind 17 und 18 Jahre alt und werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Sie müssen sich laut Polizei jetzt unter anderem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Das Trio soll von der damals 35-jährigen Frau Geld gefordert haben, das sie jedoch nicht bekamen.

Auf Hilferuf folgt Angriff mit Pfefferspray

Die Frau war mit ihrem Fahrrad im Bereich des Bahnhofs Weißenau unterwegs, als sich ihr das Trio nach dem Bahnübergang auf Höhe des dortigen Fahrradständers in den Weg stellte. Um die Geldforderung zu unterstreichen, zog ein Täter ein Messer.

Als die Frau um Hilfe rief, sprühte einer der Täter der 35-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seinen beiden Komplizen auf dem Radweg in Richtung Oberzell. Die Kriminalpolizei suchte daraufhin mit Personenbeschreibungen nach den Männern und ist jetzt offensichtlich fündig geworden.