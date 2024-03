Nach Parkrempler davongefahren

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Ravensburg nach einem Parkrempler am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Brühlstraße gegen einen 67-Jährigen eingeleitet. Der Autofahrer war laut Polizeibericht beim rückwärtigen Ausparken gegen einen BMW geprallt und hatte an diesem einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Zunächst stieg der Unfallverursacher aus und begutachtete den Schaden, fuhr dann jedoch einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der BMW-Lenker hatte den Unfall jedoch aus der Entfernung bemerkt und sich das Kennzeichen des Flüchtigen notiert. An der Wohnanschrift trafen die zwischenzeitlich verständigten Polizisten auf den 67-Jährigen, der deutlich nach Alkohol roch. Nachdem ein Alkoholvortest über 1,1 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.