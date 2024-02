Nach Leichenfund im Hochbeet ist Frau wegen Mordes angeklagt

Die Ermittlungen liefen noch wegen Totschlags, doch inzwischen geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus: Eine 36-jährige Frau soll im Spätsommer 2023 ihren Partner heimtückisch getötet haben, bevor sie seine Leiche im Hochbeet im eigenen Garten versteckte. Die Polizei wurde aber misstrauisch, als sie ihn als vermisst meldete und sich in Widersprüche verstrickte. Gegen die in Untersuchungshaft sitzende Frau hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg jetzt Anklage erhoben.

Ermittler gehen von Unzufriedenheit in Beziehung aus

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Tanja Vobiller, kann nach Abschluss der Ermittlungen jetzt erstmals Einzelheiten zum angenommenen Tatablauf mitteilen.

Demnach ist davon auszugehen, dass die deutsche Frau ihren 39-jährigen Lebensgefährten am Nachmittag oder Abend des 22. September 2023, einem Freitag, mit einem spitzen Gegenstand heimtückisch getötet hat, während er sich auf dem Sofa im gemeinsam bewohnten Wohnhaus ausruhte.

Nach derzeitigem Stand geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Beschuldigte seit längerer Zeit unzufrieden mit der Beziehung zu ihrem Lebensgefährten war und sie ihn, statt sich von ihm zu trennen, getötet hat“, so Vobiller.

Aus welchen Motiven sie tatsächlich gehandelt hat, bleibe jedoch dem Ergebnis der Hauptverhandlung vorbehalten. Diese wird voraussichtlich vor Mitte April am Ravensburger Landgericht beginnen, wie es von der Staatsanwaltschaft heißt.

So erklärt Staatsanwältin die Wertung als Mord

Eine Frage ist nach wie vor offen: Mit was für einer Waffe soll die Frau ihren Partner getötet haben? „Das Tatwerkzeug konnte im Verlauf der Ermittlungen nicht sichergestellt werden“, sagt Vobiller dazu.

Die Situation, in der die Frau zugestochen haben soll, ist entscheidend für die Einstufung der Tat als Mord. Vobiller erklärt die rechtliche Bewertung so: „Eine heimtückische Begehungsweise wird immer dann angenommen, wenn sich das Opfer keines Angriffs auf sein Leben oder seiner körperlichen Unversehrtheit versieht, also arglos ist, es sich aufgrund dessen nicht verteidigen kann, also wehrlos ist und der Täter, die infolge der Arglosigkeit bestehende Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt.“

Beschuldigte hat selbst Vermisstenanzeige gestellt

Die Ermittler hätten keine Anhaltspunkte dafür finden können, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren. „Es ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte den Leichnam alleine im Garten auf dem Grundstück des von ihr und ihrem Lebensgefährten bewohnten Wohnhauses versteckt hat“, so Vobiller.

Mord oder Totschlag? Mord oder Totschlag? Das ist ein Unterschied im Strafrecht: Mörder ist nur, wer einen Menschen aus Mordlust, zur Befriedung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder besonders grausam tötet, wie die Staatsanwaltschaft erklärt. Weitere Mordmerkmale sind, dass jemand im wörtlichen Sinn „über Leichen geht“, um eine Straftat zu begehen oder um diese zu vertuschen. Auch wer jemanden mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, also dabei auch andere Menschen gefährdet, ist ein Mörder.

Die Tat hat sich vermutlich am 22. September in einem kleinen Weiler im Ravensburger Westen zwischen Sennerbad und Berg abgespielt. Am 25. September stellte die Frau als erste eine Vermisstenanzeige. Später gingen zwei weitere solcher Anzeigen ein. Auch ein Bekannter des Verstorbenen habe sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er von den Vermisstenmeldungen erfahren hatte.

Rund drei Wochen vergehen, bis Toter entdeckt wird

Weil sich die Frau bei Befragungen der Polizei zu ihrem vermissten Partner in Widersprüche verstrickte, verdächtigten die Ermittler irgendwann sie, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Sie ließen das Wohnhaus und Grundstück des Paares durchsuchen. Leichenspürhunde wurden in einem Hochbeet im Garten fündig. Daraufhin nahm die Polizei die Frau fest. Sie sitzt seit 13. Oktober in Untersuchungshaft.

Zwischen erster Vermisstenmeldung und Leichenfund lagen rund drei Wochen.

Die Beschuldigte ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Ein Geständnis gibt es nicht: Zu der Tat, die ihr vorgeworfen wird, äußerte sie sich bisher nicht.