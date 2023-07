Nach hitzigem Abend bleibt Leiprecht Vorsitzender des EV Ravensburg

In einer durchaus hitzigen, teils emotionalen und langen Mitgliederversammlung ist Winfried Leiprecht als Vorsitzender des EV Ravensburg bestätigt worden. Im brechend vollen Restaurant der CHG–Arena trat Andreas Ruhl als Gegenkandidat auf, unterlag dem langjährigen Vorstand des Eishockeyvereins aber deutlich. Anschließend unterlag Ruhl bei der Wahl zum 2. Vorstand äußerst knapp gegen Dieter Breuer. Deutlich wurden bei ihren Reden der Ehrenvorsitzende Karl–Heinz Fehr sowie der Towerstars–Aufsichtsratsvorsitzende Frank Kottmann.

Ein proppevoller Saal in der CHG–Arena

In den vergangenen Wochen hatten sowohl Leiprecht als auch sein Herausforderer Ruhl viele Gespräche geführt. Beide hatten versucht, möglichst viele Unterstützer unter den Mitgliedern bei der Versammlung in der CHG–Arena dabei zu haben. Statt wie in den vergangenen Jahren rund 30 Mitglieder waren daher am Donnerstagabend fast 200 Mitglieder da — 154 davon waren stimmberechtigt. Als Gast hatte der Geschäftsführer Finanzen der Towerstars, Raphael Kapzan, den Aufsichtsratsvorsitzenden Kottmann mitgebracht. Mit verschiedenfarbigen Kärtchen, Armbändern für die stimmberechtigten Mitglieder sowie mehreren Boxen als Wahlurnen hatte sich der EVR auf die Wahl vorbereitet.

Unmut hatte es bereits gegeben, als Tobias Rommelspacher als Wahlleiter den Kandidaten für den Vorsitz jeweils eine fünfminütige Redezeit zugestand. Den einen war das zu lang, den anderen zu kurz. In seiner Rede betonte Ruhl, kein Kandidat der Towerstars zu sein, wie manche im Vorfeld geunkt hatten. „Ich werde alles für die Jugend machen“, versprach der 40–Jährige, der drei Kinder in EVR–Nachwuchsmannschaften hat. „Ich bin dafür, Jugendliche dauerhaft zu halten und zu fördern.“ Als Idee brachte Ruhl ein Sportinternat ins Gespräch. Leiprecht sagte, auf den „momentanen Stand des Vereins können alle stolz sein“. Unterstützung bekam der Vorsitzende von Fehr. „Dieser Vorstand macht eine tolle Arbeit“, rief der frühere EVR–Vorsitzende den Mitgliedern zu und erntete viel Applaus.

Towerstars und EVR betonen ein gemeinsames Ziel

Fehr forderte allerdings auch, dass der Verein wie früher wieder internationale Spiele brauche, um Aufmerksamkeit zu generieren. „Ein Verein wie der EVR braucht zudem eine 1b mit eigenen Spielern, sonst geht es bergab“, sagte Fehr. Zuletzt hatte es intern Behauptungen gegeben, Ruhl wolle bei einem Wahlsieg die erste Mannschaft des EVR, die in die bayerische Landesliga aufgestiegen ist, vernachlässigen. „Das stimmt nicht“, sagte Ruhl in seiner Rede. Kottmann wiederum meinte, aus seiner Sicht seien die Towerstars die erste Mannschaft des Vereins. „Jeder Jugendliche sollte stolz sein, im Nachwuchs des amtierenden Meisters der DEL2 zu spielen“, sagte Kottmann. Dass es zuletzt etwas Unmut zwischen dem EVR–Präsidium und den Towerstars gab, verhehlten beide Seiten nicht. „Aber unser gemeinsames Ziel heißt Eishockey in Ravensburg“, versprach Kottmann den EVR–Mitgliedern.

Und auch Leiprecht sagte ganz zum Schluss: „Ich hoffe, dass wir nach diesem Abend wieder alle an einem Strang ziehen und gemeinsam an der Zukunft arbeiten.“ Die Wahl zum Vorsitzenden gewann Leiprecht mit 106 Stimmen klar vor Ruhl (45 Stimmmen). Der unterlege Kandidat stellte sich anschließend auch zur Wahl für den 2. Vorsitzenden. Hier wurde es extrem spannend. 77 Stimmen wurden zur absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang benötigt — genau auf diese Anzahl kam Breuer. Für Ruhl hatten 65 Mitglieder gestimmt, zehn hatten sich enthalten. Keine Gegenkandidaten gab es schließlich bei den Wahlen zum 3. Vorstand (weiterhin Cornelia Prätz), zur Schatzmeisterin (Irina Nidens) und zur Schriftführerin (Isabella Mencaroni).

Zweite Eisfläche sorgt einmal mehr für Diskussionen

Kontrovers diskutiert wurde vor den Wahlen am Donnerstag das Endlosthema zweite Eisfläche. Leiprecht wies noch einmal darauf hin, dass dem EVR im Sternekonzept des Deutschen Eishockey–Bundes (DEB) der Rückfall von drei Sternen auf einen Stern drohte — weil im Jugendbereich Eiszeiten für das Training fehlen. Für eine zweite Eisfläche an der Nordseite der CHG–Arena hatte es sogar schon eine Machbarkeitsstudie gegeben. Inzwischen sind die voraussichtlichen Kosten solch einer Halle auf 3,8 Millionen Euro gestiegen. „Für einen Verein wie unseren ist das nie und nimmer zu stemmen“, sagte Leiprecht. Ins Spiel gebracht hatte der EVR die Idee, dass sich die Towerstars um den Hallenbetrieb kümmern könnten.

Dem widersprach Kottmann vehement: „Die Towerstars werden nie eine zweite Halle selber betreiben oder eine zweite Eisfläche selber bezahlen. Das können wir gar nicht!“ Klar sei zwar, dass auch die Towerstars eine zweite Eisfläche brauchen. „Zweimal Meister zu werden zeigt aber, dass es auch ohne zweite Eisfläche geht“, meinte der Aufsichtsratsvorsitzende. Das Ziel des DEL2–Meisters ist in den kommenden Jahren der Aufstieg in die DEL. „Wenn das in der CHG–Arena möglich ist, dann immer mit einer zweiten Eisfläche“, betonte Kottmann, der von allen Beteiligten forderte: „Wir müssen viel enger zusammenarbeiten und die Jugendarbeit gemeinsam ohne Konfrontationen anpacken.“

Nach Donnerstag ist klar, dass für dieses Ziel noch viel Arbeit geleistet werden muss.

Der Vorstand des EV Ravensburg

Winfried Leiprecht (Vorsitzender), Dieter Breuer (2. Vorstand), Cornelia Prätz (3. Vorstand), Irina Nidens (Schatzmeisterin), Isabella Mencaroni (Schriftführerin); Jugendleitung: Jana Lagoda und Siri Schleicher; Aktive Herren: Ludwig Valenti und Alex Delsor; Frauen: Susann Rosek und Mario Dibowski.