Nachdem an der Gewerblichen Schule in Ravensburg ein Graffiti gegen „AfD-Unterricht“ aufgetaucht ist, will der Schulleiter Bernd Vogt das Thema intern aufgreifen. Was genau er jetzt vorhat.

Ein AfD-Funktionär aus dem Bodenseekreis, der jüngst bei einer Demonstration gegen ein Flüchtlingsheim in Salem aufgetreten ist, unterrichtet an der Schule Gemeinschaftskunde. Am Morgen des 15. Januar stand an einer Außenwand des Schulgebäudes in oranger Farbe „AfD-Unterricht? Nein, danke“. Am selben Tag ist ein anonymes Schreiben aufgetaucht, angeblich von Schülern, die sich als Urheber des Schriftzuges ausgeben.

Demokratiewoche an der Schule geplant

Schulleiter Vogt hatte angekündigt, das Graffiti „als Anlass für einen Austausch“ zu nehmen. Wer alles an diesem Austausch beteiligt sein wird, wann und in welcher Form solche Gespräche stattfinden, dazu äußerte sich Vogt auf Anfrage jedoch nicht.

In ersten Gesprächen sei die Idee entstanden, eine Demokratiewoche an der Schule durchzuführen. Weitere Details will er aber nicht nennen.

Ich bitte um Verständnis, dass für das Gelingen einer solchen Veranstaltung und anderen Veranstaltungen wichtig ist, dass sie in Ruhe innerhalb der Schulgemeinschaft stattfinden. Bernd Vogt

Schreiber beziehen sich auf „Correctiv“-Recherche

In dem anonymen Schreiben hieß es unter anderem: „Letzte Woche wurde auch durch eine Recherche von ‚Correctiv‛ bekannt, dass wichtige Vertreter der AfD sich mit anderen Rechten und Leuten mit viel Geld treffen, um ihre rassistische Utopie zu planen. Das finden wir beängstigend und wollen dieses Gedankengut an unserer Schule nicht haben!“

Schulleiter Vogt hatte sich gegen den Vorwurf gewehrt. Lehrer unterrichteten „nicht nach Parteibuch, sondern nach Bildungsplan“, so Vogt. Das Regierungspräsidium Tübingen als Aufsichtsbehörde teilte zu dem Fall mit: „Jede Lehrperson hat das Recht, sich in ihrem Privatbereich parteipolitisch zu äußern und zu engagieren, solange sie sich nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet.“ Der Lehrer reagierte nicht auf die Bitte von Schwäbische.de um ein Gespräch zu den Vorwürfen.

Ministerium hält sich zu Brief von Zeller bedeckt

Der SPD-Kreistagsabgeordnete Norbert Zeller hatte sich wegen des Lehrers mit AfD-Parteibuch schon im Dezember nach der Demonstration gegen das Flüchtlingsheim in Salem-Mimmenhausen nach eigenen Angaben ans Kultusministerium gewandt. Er habe darum gebeten, die Verfassungstreue des Mannes zu überprüfen. Denn er habe sich aus seiner Sicht als Mitglied des AfD-Kreisvorstands im Bodenseekreis unter anderem für die Wortwahl zu verantworten, mit der zur Demo aufgerufen wurde. Dabei war die Rede von einem angeblich geplanten „Bevölkerungsaustausch“. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz handelt es sich bei um ein Narrativ der Neuen Rechten, wonach angeblich die „einheimische“ Bevölkerung durch Zuwanderer ersetzt wird.

Ob das Schreiben im Kultusministerium angekommen ist und ob man dort der Bitte von Zeller nachkommt, dazu machte die Pressestelle auf Anfrage keine Angaben.

Das ist unter dem Mäßigungsgebot zu verstehen

Ein Ministeriumssprecher teilte aber mit: „Die beamtenrechtliche Treuepflicht und die Verpflichtung zur politischen Mäßigung gehören zu den wesentlichen Pflichten eines Beamten.“

Was unter Verpflichtung zur politischen Mäßigung zu verstehen ist, erklärt ein Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage so: „In seinem Unterricht kann ein Lehrer durchaus aufklären, dass Klimapolitik ein wichtiger Themenbereich im Programm der Partei Die Grünen ist. Er kann aber nicht auffordern ,Wem Klimapolitik wichtig ist, der muss Mitglied bei den Grünen werden.’“

Dienstaufsicht obliegt dem Regierungspräsidium

Bei einem Verstoß gegen die Treuepflicht und die Pflicht zur politischen Mäßigung kommen laut Kultusministerium disziplinarische Maßnahmen in Betracht. „Maßgeblich sind hier jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalles“, so ein Ministeriumssprecher. Die Dienstaufsicht über die Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen obliege den Regierungspräsidien (RP). Der RP-Pressesprecher sagt dazu: „Das Regierungspräsidium geht allen Hinweisen auf ein Fehlverhalten einer Lehrkraft nach und prüft sie.“ Eine detailliertere Auskunft im konkreten Einzelfall werde die Behörde aber nicht machen.