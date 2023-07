Nach dem Diebstahl von drei teuren E–Bikes rund um den Rutenfest–Rummel, hat Schwäbische.de bei der Polizei nachgefragt: Wie schließt man sein Fahrrad richtig ab? Und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?

Ein dunkelrotes E–Bike der Marke Hibike, das an Baum angekettet war, wurde in der Nacht von Sonntag auf Rutenmontag geklaut. Zwei an einem Bauzaun befestigte E–Bikes der Marken Cube und Ghost in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Ecke Friedenstraße/Allmandstraße entwendet. Außerdem verschwand am Rutensonntag zwischen 9 und 11 Uhr ein nicht verschlossenes E–Bike aus der Gartenstraße, der Tatort ist ein Stück vom Festgelände entfernt. Dieser Diebstahl steht nach ersten Erkenntnissen der Polizei daher nicht in Zusammenhang mit dem Rutenfest.

Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen. Polizei

Wie die Diebe vorgegangen sind, kann Polizeipressesprecherin Daniela Baier nicht sagen. Denn die Räder wurden mitsamt den Schlössern geklaut. Wie die Diebe die Schlösser geknackt haben, sei nicht klar. „Der Bauzaun war jedenfalls nicht beschädigt“, so Baier. Diese Tipps gibt die Polizei, um Fahrraddiebstahl möglichst zu verhindern.

Wo abschließen?

Bei der Suche nach einer Möglichkeit, das Rad anzuschließen, sollte man einen festen Gegenstand suchen. Das könnte laut Polizei ein Fahrradständer oder Laternenpfahl sein. Bei einem Bauzaun sind die dünnen Streben zum Anketten keinesfalls geeignet, wie Polizeisprecherin Baier sagt. „Die dicken Rahmenrohre eines Bauzauns können hingegen sehr wohl zum Anketten genutzt werden.“

Ein weiterer Hinweis der Polizei: „Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen.“ Man sollte das Fahrrad deshalb lieber nicht in dunklen Ecken, schlecht einsehbaren Straßen oder einsamen Plätzen abstellen.

Wie abschließen?

Den besten Diebstahl–Schutz bieten laut Polizei stabile Ketten–, Bügel– oder Faltschlösser. Sie sollten möglichst weit vom Boden entfernt angebracht sein. Sonst könnten Diebe den Bolzenschneider auf dem Boden absetzen, um das Schloss mithilfe ihres Körpergewichts zu knacken, wie es in einer Polizeibroschüre zu dem Thema heißt.

Nur das Vorder– oder Hinterrad oder beide gleichzeitig zu blockieren, reicht aus Sicht der Polizei nicht aus. Auch Rahmenschlösser, mit denen viele Elektrofahrräder ausgestattet sind, reichen nicht aus. Diebe könnten blockierte Fahrräder mühelos wegtragen oder auf einem Rad wegrollen und verladen.

Gibt es technische Hilfsmittel?

Man kann tatsächlich versteckte Sender am Fahrrad anbringen, die den Besitzer per SMS alarmieren, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. Bei einem gestohlenen Rad kennt man dann den neuen Standort. Aber die Polizei rät: „Machen Sie sich aber niemals allein auf die Suche nach Ihrem Rad, schalten Sie unbedingt die Polizei ein.“

Man kann sein Fahrrad auch codieren lassen. Dabei wird mit Hilfe einer Graviermaschine oder einem speziellen Aufkleber dauerhaft ein Code am Fahrrad angebracht. Dieser Code enthält die verschlüsselte Wohnanschrift des Eigentümers, wie die Polizei erklärt. Polizeidienststellen und Fundämter könnten auf diese Weise schnell ermitteln, wo der Besitzer eines aufgefundenen Rades wohnt, ohne lange polizeiliche Fahndungsdateien durchsuchen zu müssen. Außerdem könne die Codierung abschreckend auf Diebe wirken, heißt es von der Polizei.

Was hilft noch?

Bei E–Bikes sollte man den Akku mitnehmen, rät die Polizei, denn ohne den sei das Rad praktisch wertlos. Wem das zu umständlich ist, solle den Akku mit einem zusätzlichen stabilen Schloss gegen Diebstahl sichern. „Die Akku–Schlösser, die viele Elektrofahrräder haben, reichen nicht als Diebstahl–Schutz“, schreibt die Polizei in ihrem Flyer.

Was tun nach einem Diebstahl?

Wer einen Fahrraddiebstahl anzeigt, sollte alle Daten des Fahrrads kennen. Rahmennummer, Marke und Typ des Rades sollte man sich daher notieren, rät die Polizei, und empfiehlt einen sogenannten Fahrradpass, den unter anderem Händler ausstellen. Zusammen mit dem Kaufbeleg des Rades kann man sich dann als Eigentümer eines Rades ausweisen.